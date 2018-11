Eesti naisvehklejatel on mõtlemise koht

Kristiina Kuusk. Delfi foto

Nädalavahetusel peeti Tallinnas Kalevi spordihallis naiste epeevehklemise maailma karikavõistluste hooaja avaetapp. Naistele oli see läbi ajaloo kolmas MK Tallinnas ja kui kahel eelmisel korral on peoperenaised kas võistkonnaga või individuaalselt pjedestaalile pääsenud, siis nüüd jäädi medalitest kaugele.

Naiskond võitles ligi 30 konkurendi seas välja kuuenda koha, individuaalselt oli 13. kohaga Eesti parim Kristina Kuusk. Tunamullustele naiskondlikele maailmameistritele, kelle seas nii MM kui EM individuaalmedalitega pärjatud Julia Beljajeva, Irina Embrich, Katrina Lehis kui Erika Kirpu, on see muidugi pettumus. Küll aga tuleb mõista, et Eesti spordi praeguses lipulaevas epeenaiskonnas on käimas põlvkonnavahetus, mis mõneti mõistetavalt ei kulge päris valutult. Tuleb mõista kogenuima, Embrichi väidet, et maailma tippvehklemine on väga ühtlustunud tasemega. Eesti treeneril Kaido Kaabermal tuleb otsida lahendusi, et taas maailma edetabelit juhtima asuda ja märtsikuust alates Tokio olümpia osavõtupiletit lunastama hakata. Sama sooviga lülitub peagi MKkarusselli ka Eesti meeste epeekoondis, mida veab vehklev peatreener, kahekordne maailmameister Nikolai Novosjolov.

Alles nädal tagasi elasime kaasa tennisist Anettt Kontaveidi mängudele Hiinas Zhuhais WTA aastalõputurniiril. Tegemist oli WTA edetabeli 9.-20. mängijaga ja Kontaveit (WTA 20.) oli esimene eestlane, kel niisugusel eliitturniiril mängida õnnestus. Anett sattus loosi tahtel ühte alagruppi Elise Mertensi (WTA 15.) ja mullu selle turniiri võitnud Julia Görgesiga (WTA 14.). Edasi play-off’i pääses vaid kolmest parim ja kui Kontaveit oli avamängus jäänud 3:6, 1:6 Mertensile alla, ta jätkulootused kustusid. Ometi suutis Anett end kokku võtta, anda hooaja viimases mängus Görgesele vägeva lahingu ja lõpuks 6:2, 4:6, 6:4 võitagi!

Sel nädalal selgus Eesti meeste jalgpallimeister. Nelja aasta järel sai selleks taas Nõmme Kalju, kelle rünnakute liider on Eesti Premier liiga edukaim väravakütt (31 tabamust) brasiillane Liliu. Nõmme Kalju ei kaotanud hooaja jooksul ühtki mängu, oli vahepeal konkurentidest Florast ja Levadiast juba seitsme punktiga ees, aga siis lasi rea viikidega olukorra taas põnevaks minna ja pani kuldse punkti viimase mängu 4:1 võiduga Narva Transi üle.

Kui Nõmme Kalju võib nüüd vahuveini pritsida, puhata ja klubile eurosarjades üksnes osalemise eest laekuva miljoni euro kasulikust kulutamisest mõelda, siis Eesti jalgpallikoondise peatreeneril Martin Reimil on maisemad mured. Tema peab viima rahvusmeeskonna Euroopa Rahvuste Liiga C-divisjoni viimastele mängudele 15. novembril Ungaris ning kolm päeva hiljem Kreekas. Eesti kaitseliin on meeste vigastuste tõttu auklik nagu šveitsi juust, aga tabelis on kirjas kaks 0:1 kaotust Soomele ja üks Kreekale ning 3:3 viik madjaritega. Neljast meeskonnast üks kukub C-divisjonist välja kõige madalamasse liigasse ning paistab, et eestlasi päästab sellest vaid ime.

Talihooaeg hakkab ukse alla jõudma. Juba sel nädalal algavad Tallinnas curlingu Euroopa meistrivõistlused, suusatajad ja laskesuusatajad on aga lumetust Eestist (veel pole maha laotud ka ühtki kunstlumeringi) läinud vormi testima Skandinaaviasse. Murdmaasuusatajad võistlesid Olosel, ainsana kannatas venelaste ja soomlastega võrdluse välja Raido Ränkel. Laskesuusatajad laagerdasid Rootsis ja pidasid koos kohalikega katsevõistlusi, selgitamaks esimesel MKetapil Sloveenias startijaid. Muide, jätkavad ka meie raudmehed, 40-aastased Roland Lessing ja Kauri Kõiv. Laskesuusatamises on aga sellinegi uudis, et rahvusvaheline alaliit otsustas anda Otepääle 2022. aasta märtsikuise MK-etapi. Nii kõrge tasemega biatloni pole Eestis veel kunagi olnud.

Hooaeg on algamas ka trikisuusataja Kelly Sildarul. Vigastuse süül pika pausi pidanud 16-aastane neiu on nüüd terve ja püüab esmalt osalejapääsmeid taas USA-s Aspenis eetavaks ekstreemspordiolümpiaks X-Games. Nende mängude kahekordse võitja Kelly soovid on suured, nüüd üritab ta osaleda nii pargisõidus, Big Air hüpetes kui rennisõidus.

Päris mööda ei pääse me ka poliitikast. Nimelt tuli hiljuti lagedale „spordiuudis“, et kevadistel riigikogu valimistel kandideerib Reformierakonna ridades ka Torino 2006. aasta olümpia kahekordne murdmaasuusakuld Kristina Šmigun-Vähi. Ta pole ainus end poliitikas

realiseerida sooviv ekssportlane – jätkata soovib sõudelegend Jüri Jaanson, uus tulija on sumovägilane Baruto ehk Kaido Höövelson. Eks valija otsusta, aga üks poliitikavaatleja ütles: sportlased on visad ja eesmärgikindlad, et mitte öelda põikpäised, neid parlamendi tagaritta parkida ning käsu järgi hääletama juba ei pane.

Enn Hallik