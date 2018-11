Tänakule tooks MM-kulla vaid ime

Ott Tänak kandideerib MM-sarja hooaja parima sõitja tiitlile. Tema polt hääletada saab WRC kodulehel www.wrc.com Eelmisel aastal valisid fännid aasta parimaks sõitjaks Tänaku ning parimaks kaardilugejaks Martin Järveoja. Foto: ERR.ee

Eesti rallipiloot Ott Tänak ja ta tüürimees Martin Järveoja on erilise kahtluseta WRC-klassi maailmameistrivõistluste tänavused kiireimad mehed. Paraku ka suurimad ebaõnnesõdurid ja nii jääb neil üsna suure tõenäosusega oma potentsiaal MM-kullaks vormimata.

Tänak lõhkus lausa kolmel MM-rallil trampliinidelt uljalt maandudes auto põhjakaitse ja karteri (või on ta Toyota Yaris liiga pehme?), olles sunnitud „mahlade väljavoolamise“ järel lootusrikka (täpsemalt: liidrirollis) sõidu pooleli jätma. Seejärel jätkas Tänak sama uljalt, aga õnnestunult ja võitis koguni kolm rallit järjest, tõustes punktitabelis teiseks ning kahe viimase etapi eel reaalseks kullataotlejaks.

Viimati peetud Kataloonia rallil sõideti esimesel päeval kruusal, mis eestlastele hästi meeldib, ja Tänak-Järveoja haarasidki taas juhtrolli. Järgmiste ees juhiti juba enam kui poole minutiga, peamised rivaalid Sebastien Ogier ja Thierry Neuville tegid sõiduvigu ning virtuaalses punktiseisus oli Tänak juba MM-kullas kinni.

Aga seegi ralli ei lõppenud hästi. Tänaku autol purunes rehv, vahetusele kulus enam kui minut ja eestlased langesid kaheksandaks. Lõpus küll tõusti kuuendaks ja teeniti power-stage võitmisega viis preemiapunkti, aga MM-kuld libises kaugustesse. Tõsi, matemaatiliselt on veel kõik võimalik, sest ees on MM-sarja viimane, Austraalia ralli ja seal jagatakse võidu eest 25 pluss power-stage eest veel 5 punkti. Ogieril on praegu 204, Neuville’il 201, Tänakul 181 punkti. Tänak peab võitma, pearivaalid jääma punktideta... Kõike seda on raske loota, seega võib eestlastele jõukohase MM-tiitli kinkida vaid ime.

Ungari pealinnas Budapestis lõppesid maadluse maailmameistrivõistlused. Eesti saatis sinna kolm sportlast, kellest kahelt võis õigusega oodata medalit. Paraku tuli vaid kaks viiendat kohta. Kõigepealt jõudis mõne aasta tagune MM-pronks Epp Mäe naiste raskekaalus küll pronksimatšini, aga kaotas selle Rio olümpiavõitjale. Seejärel astus matile raskekaalu kahekordne maailmameister, Londoni olümpia hõbe Heiki Nabi. Temagi kaotas poolfinaalis jäädes alla hiljem kullale tulnud venelasele Sergei Semjonovile ning pronksikohtumises kuubalasele Oscar Pino Hindsile.

Järgmisel nädalal koondub Eesti spordisõprade tähelepanu Hiina, kus toimub naistennisistide tugevuselt teine aastalõputurniir ja väljakule läheb ka WTA 20. reket Anett Kontaveit. Kaheksa maailma parimat naistennisisti just lõpetasid oma turniiri, tosin järgmist selgitab nii-öelda teise kümne parima. Kontaveidi vastased on väga ühtlase tasemega Madison Keys, Garbine Muguruza, Julia Görges, Daria Kasatkina, Anastasia Sevastova ja teised. Varem pole ükski Eesti tennisist aastalõputurniiri osalenud. Kaia Kanepil oli 2013, kui ta karjääri tipus oli, küll võimalus, paraku oli ta aastalõputurniiri ajaks vigastuse küüsis.

Eestis mängiti üle pika aja taas suurt jäähokit, sest maailma tugevuselt teise hokiliiga KHL (Continetal Hockey League) niinimetatud maailmamängude aknas pidas Tallinnas Tondiraba hallis kaks liigakohtumist Helsingi Jokerit. Kaasa toodi oma diskor, valgustus, tantsutüdrukud ja maskott, mitme tuhande lahe põhjakaldalt saabunud fänni seas olid ka hokilegendid Jari Kurri ja Teemu Selänne.

Tõsiselt võtmisest oli kasu – Jokerit lahkusid Tallinnast kahe napi võiduga Venemaa meeskondade üle. Esmalt alistati lisaajal 4:3 Moskva Spartak ja seejärel 3:2 Tšerepovetsi Severstal. Jokerit lubas tagasi tulla.

Hokiuudis on seegi, et Eesti meeskond sõidab Leetu Balti karikale mängima ja esimest korda on kaasas endine Soome meister Siim Liivik. Kui samuti Soomes elav ja mängiv Robert Rooba on pidevalt Eesti koondise dressis esinenud, siis Soome juunioride koondises võistelnud Soome kodakondne Liivik sünnimaa Eesti eest tiitlivõistlustel mängida ei tohi. Lihtsamatel turniiridel, nagu näha, võib.

Võrkpallihooaeg käib nii Eestis kui mujal täie hooga ja eestlastel on esimene suurem auhindki võidetud. Nimelt oli Renee Teppan osaline, kui tema praegune koduklubi Belchatow Poola superkarika finaalis peale jäi.

Raha on ju ikka teema, mida loetakse ja arvu(s)-tatakse. Nii teame, et Kontaveit saab juba üksnes aastalõputurniiril osalemise eest 47 000 dollarit ja on tänavu teeninud üle miljoni USD. Arutame, kes on praegu kõrgeimat palka teeniv Eesti sportlane. Ilmselt Tänak, kelle aastapalk olevat kolme miljoni kanti. Ja teine on arvatavasti ameerika jalgpallur, tänavu õide puhkenud 31-aastane Margus Hunt. Indianapolis Coltsi kaitsja on saanud tänavu kirja juba neli sack’i ehk vastase mängujuhi mahamurdmist (kogu senise karjääri jooksul vaid 2,5), on tackle for loss arvestuses kogu liiga teine-kolmas ja pidi peaaegu avama ka oma touchdown’ide arve. See kõik kena, kahju ainult, et Colts oma kahe võidu ja viie kaotusega konferentsist edaspääsu ilmselt juba minetanud on.

Enn Hallik