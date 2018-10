Kontaveit jätkas vägevat Hiina turneed

Anett Kontaveit. Foto: anettkontaveit.ee

Eesti praegune esitennisist Anett Kontaveit on suurepärases hoos, jõudes Hiinas Wuhanis peetud kõrgetasemelisel WTA turniiril finaali ja jätkates oma Aasia turneed sel nädalal veel suurema auhinna- ja punktifondiga Pekingi turniiril.

Kui oma tänavusel esimesel Aasia turniiril Tokyos pudenes WTA 27. reket Kontaveit tabelist teises ringis, kaotades endast edetabelis kaks kihta kõrgemal seinud tšehhitar Barbara Strycovake kolmetunnise maratonlahingu, siis Wuhanis lõhkas Kontaveit üllatuspommi juba avaringis. Ta võitis WTA 9. mängija, mulluse US Openi võitja ameeriklanna Sloane Stephensi 4:6, 7:5, 6:4!

Teises ringis sai Kontaveit 6:2, 6:4 jagu Donna Vekicist (WTA 40.) ja kolmandas kodupubliku ees mänginud hiinlanna Shuai Zhangist 6:4, 4:6, 6:1. Veerandfinaalis võitis Anett Katerina Siniakova 6:4, 6:4 (revanšeerides tänavusel US Openil avaringis saadud kaotuse) ja poolfinaalis teise hiinlanna Qiang Wangi (kes loobus jalavigastuse süül seisul 2:6, 1:2).

Paraku finaalis tõusis sein Kontaveidi ees püsti, sest temast veidi noorem ja ka edetabelis veidi kõrgemal seisev valgevenelanna Arina Sabalenka oli lihtsalt servil ja rünnakul võimsam ning võitis 6:3, 6:3.

Aga igal juhul oli see turniir Anetilt supersaavutus, mis andis talle ligi veerand miljonit dollarit auhinnaraha ja tõstis WTA edetabelis elu kõrgeimale, 21. kohale. Loodetavasti esineb Kontaveit hästi ka Pekingis, kus ta pääses kohe teise ringi ja mängib seal WTA 141. reketi sakslanna Laura Siegemundiga.

Kontaveidi hea hoo juures tuleb siiski märkida, et Eesti eelmise esimängija Kaia Kanepi saavutusteni on tal veel tükk teed minna. Kaia oli parimal päeval maailma 15. mängija, on võitnud neli WTA taseme turniiri Aneti ühe vastu ning teeninud tennisega üle 5,5 miljoni dollari auhinnaraha, Anett seni 2,3 miljonit.

Noored on meie tulevik ja seda igas mõttes. Nii tahaks siinkohal afišeerida 23 Eesti noorsportlast, kes sõidavad 6.-18. oktoobril Argentiinas Buenos Aireses toimuvatele noorte suveolümpiamängudele. Eesti noortekoondis on mitmes mõttes rekordiline või eriline. Kõigepealt – nii suur pole olümpiavõistkond varem olnud. Edasi – esmakordselt pole Eesti koondises ühtki vabapääsme ehk kutsega suurfoorumile pääsejat, vaid kõik on täitnud osavõtukriteeriumid.

Kas noorteolümpialt on ka medalit loota? Usume, et on, aga raske on ennustada, kellel see õnnestub. Igatahes võistleb Eesti Buenos Aireses kavas olevast 32 alast kaheksal. Kergejõustikus, ujumises ja sõudmises, samuti tüdrukute 3x3 korvpallis on varemgi väljas oldud, aga nüüd minnakse esmakordselt maailma paremikuga oskusi ja jõudu võrdlema ka karates, maadluses, iluvõimlemises, vibulaskmises ja poiste 3x3 korvpallis. Kas toob medali Kanada väliseestlasest ujuja Aleksa Gold, Eesti sõudelegendi Jüri Jaansoni (maailmameister ja kahekordne olümpiahõbe, praegu Riigikogu liige) tütar, samuti sõudja Greta Jaanson või keegi kolmas?

Kõnelema on endast pannud aga ka kaks küpses eas ja kasvult rohkem kui kahemeetrist eestlast. Huviga jälgitakse Eestis, kuidas teeb oma senise karjääri parimat hooaega ameerika jalgpallur, endine lootustandev kettaheitja Margus Hunt. Indianapolis Coltsis mängiv Hunt on NFL liigas õige mitmes kodueestlasest spordisõbrale raskesti mõistetavas arvestuses või kategoorias tipus. Kahjuks pole see aga Coltsi veel suurtele võitudele viinud.

Teine suur mees, ainsa eestlasena unistuste korvpalliliigas NBA mänginud (Miami Heat, Dallas Mavericks) ja lisaks sellele veel veel Rootsi, Austraalia, Kreeka, Iisraeli ja Venemaa tippklubides palle korvi saatnud, karjääri Eestis lõpetanud ning nüüd viimased aastad Tallinnas treenerina tegutsev Martin Müürsepp kuulutas välja, et aasta pärast, kui ta 45-aastaseks saab, tuleb üks suur lahkumismäng ehk „Viimane lahing“. Selleks ajab ta end tervislikku mänguvormi ning kutsub kokku oma kunagised meeskonnakaaslased ja sõbrad. Müürsepp ongi juba oma vanu klubisid külastanud ja enamikult kutsututest ka jah-sõna saanud. Tuleb olümpiavõitjaid, NBA proffe, Mürka tiimi vastu astub Eestis mänginud legendide meeskond, show tõotab tulla äge. Mida ongi ju spordis tulemuste kõrval vaja.

Enn Hallik