Ott, Anett ja Ragnar

Ott Tänak ja Martin Järveoja võitsid Argentinas karjääri kolmanda MM-ralli. Foto: sport.delfi.ee

Ott on rallimees Tänak, Anett on tennisist Kontaveit ja Ragnar jalgpallur Klavan. Nemad kolm on Eesti spordi viimaste nädalate kuumimad nimed.

Mis ei tähenda muidugi, nagu rõõmustavaid sündmusi ja tublisid tegijaid rohkem poleks. On ikka, näiteks võitis Eesti esimaletaja rahvusvaheline suurmeister Kaido Külaots Budapestis 30 suurmeistri ja 49 rahvusvahelise meistri ees 166 osavõtjaga turniiri. USAs Washington State University’s õppiv noor eesti mitmevõistleja Sander Moldau üllatas Eesti kõigi aegade kolmanda teivashüppetulemuse 5.39ga (ette jäid vaid ammused Valeri Bukrejevi 5.86 ja Erki Noole 5.60). Ja jäähoki MM-sarjas 1. divisjoni Bgruppi püsima jääda soovinud Eesti meeskond oli lähedal hoopis aste kõrgemale tõusmisele. Otsustav kohtumine kaotati siiski 1:4 vanad NHL profid (Kasparaitis jt) appi kutsunud Leedule ja nii on Eesti maailma 24. hokiriik. Väga tublid olid ka curlingumängijad Marie Turmann ja Harri Lill, kes segapaaride MMil alistasid alagrupis kõik seitse vastast ja olid vaid ühe võidu kaugusel kaheksa parema sekka ning ühtlasi Eesti Olümpiakomitee sportlaspalgale pääsemisele. Paraku tuli siis valus 8:11 kaotus Türgilt, lisaks 6:7 Tšehhilt ja vaid 13. koht. Aga niisugune on kord juba sport.

Ent räägime nüüd kuumadest persoonidest. Eelkõige on kõigil suus Argentiina MM-ralli võitnud Toyota Yarise piloodi Ott Tänaku ja kaardilugeja Martin Järveoja nimed. Mullu oli Tänak M-Spordi meeskonna Ford Fiestaga Argentiinas kolmas, nüüd kogub kiirust ja enesekindlust Toyota tiimis ning masinas.

Autoralli on riskirohke ala. Tänaku sõit võinuks Argentiinas juba teisel katsel, kui ta kivi tabas, spinni tegi, 20 sekundit kaotas ja roolisammast vigastas, pooleli jääda. Ometi suutis Ott vigase masinaga kaks katset võita ja hoolduspausi järel veel kaheksa. Nii on Tänak nüüd karjääri jooksul saanud 108 katsevõitu, möödudes sellega oma mentori Marko Märtini 104 võidust.

Tänak nautis ideaalset autot ja suurendas iga katsega oma edu rivaalide ees. Viimasel punktikatsel ehk power stage’l tõstis Saaremaa mees jalga gaasipedaalil veidi kõrgemale, et liigne risk teda karjääri kolmandast MM-ralli võidust ilma ei jätaks. Kõik õnnestus ja nii said Tänak ja Järveoja finišis juubeldada. MM-sarja üldliider on endiselt M-Spordi Fordiga sõitev viiekordne maailmameister Sebastien Ogier, kel kogutud 100 punkti. Teine on 90 punktiga Hyundai piloot Thierry Neuville ja kolmas liidritele tunduvalt lähenenud Ott Tänak, kel nüüd 72 punkti. Järgmine MM-ralli sõidetakse Portugalis.

Tõsist rõõmu tegi Eesti spordisõpradele taas tenniseneiu Anett Kontaveit. Peab tõesti ütlema „taas“, sest väikese vigastuse ja sellele järgnenud taastumispausi järel oli Anetil tõsiseid raskusi ree peale ehk maailma tippude vastu saamisega. Kui mullu aasta esimeses pooles Kontaveit purustas neid üllatava kindlusega ja tõusis WTA edetabelis 30 parema sekka, siis vigastusejärgselt tuli koguni seitse turniiri, kus Anett ei jõudnud esimesest mängust kaugemale. Kõik oli justkui korras, aga mingi X-faktor ei töötanud ja kuna tipus maksavad pisiasjad, siis nii lähebki.

Aga nüüd tundub kõik taas edenevat. Stuttgardi WTA turniiril alistas Kontaveit esiti maailma 20. reketi Kristina Mladenovici, seejärel läks maailma hiljutise esireketi sakslanna Angelique Kerberi vastu ette 6:0 ja 2:0 ning siis vastane loobus. Veerandfinaalis heitles Kontaveit kolm ja pool tundi venelanna Pavljutšenkovaga ja võitis settidega 2:1. Alles poolfinaalis WTA kuuenda reketi Karolina Pliškova (võitis hiljem selle turniiri ja lahkus auhinna-Porsche roolis) vastu rauges Kontaveiti jõud, tšehhitar võitis 6:4, 6:2.

Ootame huviga järgmisi tenniseturniire, seda enam, et jälle on terve ja tahtmist täis ka maailma kunagine 15. mängija Kaia Kanepi.

Kolmas kuum nimi on Inglismaa Premier liiga Liverpooli meeskonnas mängiv keskkaitsja ja Eesti koondise kapten Ragnar Klavan. Aasta alguses oli tal väike vigastus, millele järgnes viirushaigus. Tulemuseks vormilangus ja mitte üksnes varumeeste pingile, vaid kohati isegi tribüünile pagendamine. Aga nüüd on Klavan peatreener Kloppi usalduse tagasi võitnud ja teeb Euroopa Meistrite Liigas finaali lävel seismisega Eesti vuti ajalugu. Poolfinaali esimeses kohtumises võitis Liverpool 5:2 AS Roma (viimastel minutitel käis platsil ka Klavan) ja kui kordusmängus katastroofi ei sünni, näeme finaalmängus Kiievis just Liverpooli kas Madridi Reali või Müncheni Bayerniga heitlemas. Lisaks võib Klavan Liverpooli särgis tänavu teenida Inglismaa meistrivõistluste pronksmedali. Ja Klopp ütles mõni päev tagasi, et tahaks eestlast ka edaspidi oma meeskonnas näha.

Enn Hallik