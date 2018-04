Eesti rallipaar pritsis Korsikal šampust

Korsika ralli 2018. Foto: sport.delfi.ee

Alkoholivaba, olgu kohe öeldud. Sest nii näevad võitjate protseduuri ette rahvusvahelise autospordiliidu FIA reeglid.

Eesti praegusaja spordi ühed märgilisemad mehed Toyota tiimi rallipiloot Ott Tänak ja tema kaardilugeja Martin Järveoja heastasid Korsikal vähemalt osa maailmameistrivõistluste hooaja

kolme esimese etapi ebaõnnest. Asjatundjate arvates maailma üks kiiremaid autojuhte Tänak oli tehnikaga hädas nii Monte Carlos, Rootsis kui Mehhikos, aga Korsikal noppisid nad ridamisi katsevõite ja kuigi ralliilma valitsejale Sebastien Ogierile vastu ei saadud, tuli igati hinnatav teine koht ning šampanjadušš. Kokkuvõttes tõusid Tänak ja Järveoja nüüd kolmandaks – eestlastel on 45 punkti, ees vaid 67 punkti kogunud Thierry Neuville (Hyundai) ja suverään Ogier (M-Sport) 84 punktiga. Kerge see Korsika etapp ei olnud, sest seda saaresõitu nimetatakse 10 000 kurvi ralliks ja üllataval kombel merehaigust kartev Järveoja tunnistas pärast, et ta olnuks kõik kolm võistluspäeva justkui pesumasinas.

Ott Tänak, kes tõusis nüüd karjääri jooksul saadud 98 katsevõiduga samale pulgale oma mentori Marko Märtiniga (eestlased jagavad maailma kõigi aegade edetabelis 33. kohta) stardib järgmisel MM-rallil juba aprilli viimasel nädalavahetusel Argentiinas.

Kui aga kõiki autospordialasid rallist F-1 ja motokrossini hõlmavast maailmaorganisatsioonist FIA

juba juttu oli, siis käis hiljuti Eestis FIA president, mõjuvõimas Jean Todt. Kohtus Eesti Autospordiliidu presidendi, autoralli kunagise maailmameistri soomlase Ari Vataneniga ning avas Eesti autospordimuuseumi MoMu.

Palju põnevust pakub viimasel ajal eestlastele ka jalgpall. Eesti jaoks kõikvõimalikud vutirekordid ületanud Ragnar Klavan, kes mängib Inglismaa Premier liiga Liverpooli meeskonnas, on lähedal sealsete meistrivõistluste medalile, aga hoopis enam jälgitakse tema käekäiku Euroopa Meistrite Liigas. Liverpool loositi veerandfinaalis kokku praegu ülivõimsalt Inglismaa parima meeskonna Manchester Cityga, aga vastu ootusi väljus duellist võitjana biitlite sünnilinn Liverpool, võites esimese kohtumise 3:0 ja ka teise 2:1. Järgmise vastase loosimisel oli Klavani koduklubil taas õnne, sest vastaseks tuli stiililt ehk sobivaim AS Roma. Ärgem unustagem, et Mart Poom tuli 2007. aastal Arsenali varuväravavahina Champions League hõbemedalile ja Klavanil tuleb selle fakti kordamiseks või ületamiseks veel vähemalt üks vastane alistada, ometi on temagi väljavaated vahvad. Kui aga Viljandi mehe personaalset panust vaagida, siis on ta küll olnud pisivigastuste küüsis, end ta kaaslased Liverpooli keskkaitses on veel suuremas hädas ja Klavan on platsile pääsenud ning oma töö korralikult teinud. Ei saa siiski salata, et vutihullu Inglismaa ajakirjanikud ja sotsiaalmeedia ei andesta palluritele ühtki vääratust ning kõvasti sugeda ja ennustusi, et see mees müüakse peagi, saab tihti ka Klavan.

Eestimaa pinnal saab 15. augustil vaadata aga jalgpallimängu, millesarnast pole siin olnud ega ilmselt saja aasta jooksul ka tule. Nimelt sai Eesti jalgpalliliit õiguse võõrustada Meistrite Liiga võitja ja Euroopa Liiga võitja mängu superkarikale. Ühelt poolt kas Müncheni Bayern, Madridi Real või Liverpool (koos Klavaniga), teiselt poolt Salzburg, Marseille, Londoni Arsenal võiMadridi Atletico. See mäng on Eesti jaoks nii suur, et riik andis viis miljonit eurot Lilleküla staadioni suuremaks ehitamiseks. Ometi ei mahu Eesti jalgpalli esindusstaadionile üle 15 000 pealtvaataja, mis tähendab, et pileti ostmiseks peab kõvasti lotoõnne olema.

Eelmises ülevaates rõõmustasin, et Eesti Olümpiakomitee tegi Birminghamis seitsmevõistluses MMpronksi teeninud Maicel Uibole oma reeglites erandi ja võttis ta kuni augustikuiste Berliini Euroopa meistrivõistlusteni sportlase A-kategooria palgale. Nüüd on rõõm mitmekordne, sest Uibo tegi Ameerikas suurepärase kümnevõistluse. Athensis kogus ta isiklikku rekordit tähistava 8407 punkti, tõustes sellega läbi aegade tugeva kümnevõistlusmaa Eesti kõigi aegade edetabelis Erki Noole (8815), Kristjan Rahnu (8526) ja Valter Külveti (8506) järel neljandaks. Uibo seeria oli 11,12, 7.42, 14,71, 2.13, 50,29, 14,97, 47.83, 5.17, 64.42 ja 4.34,63. Uibo kõrval tegi samal Athensi võistlusel vägitüki ka alles 20aastane Johannes Erm, kes parandas oma senist marki enam kui 400 punktiga ja sai 8020 punkti kogununa viieteistkümnendaks 8000 punkti eestlaseks.

Teemal „eestlased raja taga“ ei saa mööda alles 18aastasest eesti juurtega Ameerika mäesuusatajast Katie Vestersteinist, kes saavutab USA rahvuslikel võistlustel järjest kõrgemaid tulemusi ja võib olla Eesti lipu all osaleja 2022. aasta taliolümpial esimest korda nii suve- kui taliolümpialinnaks saavas Pekingis. Kas on seal oma roll ka tänavu Hiina murdmaasuusatajaid treeninud ja uue lepingu osas veel teadmatuses Vahur Teppanil, eks näita aeg.

Seniks aga keskendume suvisematele aladele. Näiteks 3x3 korvpalli MM-ile, kus Eesti meeskonna, kus kavatseb kaasa lüüa ka USAs õppiv Maik-Kalev Kotsar, alagrupivastased on Sloveenia, Poola, Jaapan ja Ekuador.

Enn Hallik