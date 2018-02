Kristjan Ilves on olümpiamängusel Eesti suurim medalilootus

Kristjan Ilves on olümpiamängusel Eesti suurim medalilootus

Seisab ju olümpialinnast napilt sajakonna kilomeetri kaugusel end nii sama keelt kõneleva lõunanaabri kui USA ja peaaegu kogu muu maailma suurimaks vaenlaseks pidav Põhja-Korea eesotsas Kim Jong Uniga. Põhja-Korea siiski osaleb olümpial, esimest korda läheb naaberriiki ka Kim, kõik see annab lootust, et sõjalisi intsidente ei tule. On ennegi olümpiate eel kardetud, aga ainus suur juhtum oli 1972 Münchenis, pomm lõhkes ka 1996 Atlanta olümpiapargis.

Olümpia, üldse spordi mainele on kahjustavam praegune seis dopingu teemadel. Venemaa lipp ja hümn on riiklikult juhitud dopingutarvitamise eest olümpialt eemaldatud, väike osa loodetavasti puhtaid venelasi neutraalse lipu all siiski osaleda saab. Aga ärevaks teeb, et väidetavalt on kõigist sel aastatuhandel olümpiamedaleid võitnutest (ning kaugeltki mitte üksnes venelastest) vähemalt kolmandik andnud kahtlasi vereproove ja osa neist läheb võistlema ka nüüd PyeongChangis!

Aga uskugem kõigele vaatamata, et inimesed on siiski ilusad ja head, nautigem sporti ja elagem kaasa eestlastele, et nad olümpial kui ka medalile ei tule, siis vähemalt ennast ületavad.

22 taliolümpial võistlevast Eesti sportlasest on kodurahvas suurimad lootused pannud noorele kahevõistlejale Kristjan Ilvesele. Ja põhjust on: kõigepealt osales Ilves koos maailma parematega Seefeldis kolmepäevasel miniturniiril, lõpetades kõigil päevadel hüpetes esimeste seas ja suusadistantsi järel esikümne piiril. Seejärel lendas Ilves Aasiasse aklimatiseeruma, osales seal viimasel MK- etapil ning näitas, et vorm läheb mühinal paremaks – esimesel päeval sai neljanda koha, teisel päeval oli koguni teisena lõpukanga all. Rahvusvahelise suusaliidu FIS veebileht kuulutas eestlase selle eest koguni nädala sportlaseks!

Tublisid on suurvõistluse hakul olnud teisigi. Kiiruisutaja Saskia Alusalu püstitas treeningvõistlusel Inzellis 1000 meetri distantsil Eesti rekordi, laskesuusatajad lihvisid olümpiavormi Euroopa meistrivõistlustel ja seal sähvatasid Rene Zahkna ning Regina Oja paarissegateates neljandaks tulles.

Olgu siinkohal üles loetud kõik 22, kes sinimustvalge lipu all ja oma riigi 100. sünnipäeva eel PyeongChangis võistlevad:

kahevõistluses Kristjan Ilves ja Karl-August Tiirmaa,

kiiruisutamises Saskia Alusalu ja Marten Liiv,

laskesuusatamises Roland Lessing, Kauri Kõiv, Kalev Ermits, Rene Zahkna, Johan Talihärm ja Johanna Talihärm,

murdmaasuusatamises Karel Tammjärv, Raido Ränkel, Algo Kärp, Andreas Veerpalu, Marko Kilp, Anette Veerpalu ja Tatjana Mannima,

mäesuusatamises Tormis Laine ja Anna Lotta Jõgeva,

suusahüpetes Arti Aigro, Martti Nõmme ja Kevin Maltsev.

Surugem pöidlad pihku, et neil hästi läheks! Muide, taas on eestlasi ka USA olümpiakoondise juures, nii määrib maailma eliiti kuuluvate suusaneidude lumelaudu Marek Sander.

Lähiaja spordirindel toimunust ei saa jätta meenutamata Ott Tänaku ja ta kaardilugeja Martin Järveoja maailmameistrivõistluste Monte Carlo ralli teise kohaga lõppenud debüüti Toyota tiimis. Tänak sõitis seekord väga targalt ja külmavereliselt, kaotas küll selgelt oma eelmise aasta meeskonnakaaslasele viiekordsele maailmameistrile Sebastien Ogierile, aga Montes uue autoga kohe pjedestaalile jõudmine tõi kaasa asjatundjate kiituse kiire kohanemise eest. Üllatuse, sealjuures suure, sai aga ka Tänaku karjääri korduvalt nii-öelda üles putitanud M-Spordi meeskond – Eesti president tunnustas selle pealikut Malcolm Wilsonit riikliku teenetemärgiga!

Nii Ott ja Martin kui rallihull Eesti publik ootab nüüd põnevusega eestlastele alati hästi istunud Rootsi talverallit. See algab juba nädala pärast, Rootsis on jääd, külma ja lund, tuleb üks vägev etendus.

Järgnevalt kaks erilaadset uudist hokivallast. Soome meistriliiga Jyväskylä meeskonnas mängiv eestlane Robert Rooba osales teisipäeva õhtul Euroopa meistrite Liiga finaalmängus Rootsi Växsjö klubi vastu. Nii kõrgele on Eesti juurtega meestest jõudnud vist vaid NHLis mängiv Leo Komarov.

Teine hokiuudis tuleb soojast saalist: Eesti saalihokimeeskond võitles koduses Tallinnas Saku suurhallis MM-finaalturniirile pääsu eest. Liechtenstein alistati 13:2, Holland 9:3, Belgia 16:4, Poola viimaste sekundite viskega 4:3 ja kuigi maailmameistrile Soomele kaotati 1:15, oli koht lõppvõistlusel käes. Rootsieestlastest ässade toel on Eesti saalihokimehed maailma edetabelis üheksandad, sellist taset on teistel sportmängudel raske järele teha.

Tallinnas lõppes hiljuti maailma üks suuremaid ekstreemspordivõistlusi Simpel Session, kus võistlesid BMX ja rulaspordi maailmaässad. Rulavõistluse võitis 16-aastane USA tippsportlane Jagger Eaton, keda autasustas talvise ekstreemspordi üks seni alistamatuid, kahjuks vigastuse tõttu olümpiale mitte sõitev Kelly Sildaru.

Järeluudis, sealjuures hapu maitsega, tuli hiljuti Austraalias Grand Slam turniiril vaimustavalt esinenud tennisenaistest. Tallinnas algas FED Cupi üks alagruppe, kuhu publik ootas pingsalt ka Anett Kontaveiti ja Kaia Kanepit. Kontaveit on platsil ja üritab lapseohtu naiskonnakaaslastega kivist vett välja pigistada, Kanepi teatas ikka veel piinava viirushaiguse tõttu kõrvale jäämisest. Paraku on mitu autoriteetset allikat avaldanud, et halb enesetunne on ettekääne ja raha, täpsemalt 100 000 euro eest olnuks ta nõus Eesti eest mängima küll.

Enn Hallik