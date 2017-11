Ott Tänak sõidab järgmisel hooajal Toyota tiimis!

Autoralli maailmameistrivõistlustel on ees veel vaid etapid Walesis ja Austraalias ning enne neid seisavad Mspordi eratiimi Ford Fiestal kihutavad eestlased Ott Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja võimsaima WRC-klassi tabelis teisel kohal. Juhib Oti tänavune meeskonnakaaslane, juba praegu neljakordne maailmameister prantslane Sebastien Ogier, kel on 198 punkti Tänaku 161 ja teise prantslase Thierry Neuville’i 160 vastu.

Kahel viimasel rallil on jagada veel 60 punkti, seega pole Ogier Tänakule reaalselt püütav, aga raske on Otil ka esikolmikust välja kukkuda, sest neljas mees, soomlane Jari-Matti Latvala jääb temast 38 punkti maha. Küll on aga peaaegu kindel, et Msport on tulnud meeskondlikult maailmameistriks. Tiitliks piisab vaid, kui erameeskonna kolmest autost üks Walesis või Austraalias finišini veereb.

Tänak on tänavu võitnud kaks MM-rallit (Itaalias ja Saksamaal), vahvalt kihutas ta ka viimati iseseisvumistuhinalises Kataloonias. Esimesel päeval kippus tema autol üks rehv õhust tühjenema, teisel oli tegu auto seadistustega ja kolmandal päeval tuli välja vahetada paha häält teinud käigukast, aga ometi suutis Tänak meeskonna huvides külmavereliselt sõita ja ralli lõppedes kolmandana poodiumile tõusta. Võitis britt Kris Meeke, teine oli üldliider Ogier.

Mis Tänakust, kes on selle hooajaga tublisti mehistunud ja stabiilsemaks saanud, edasi saab? Nüüd on teada, et Tänak lahkub fantastilise hooaja teinud, aga eratiimina paratamatult kõhnema rahakotiga M-Spordist rikkamasse tehasemeeskonda, täpsemalt Toyotasse. Seega said viimasel ajal liikunud kuuldused tõeks. Tänak tänas oma senist meeskonda, MSpordi boss Malcolm Wilson omakorda ütles, et pole kunagi varem kellegi talenti nii kindlalt uskunud, kui Tänaku andesse. Wilson ütles, et Oti ja tema kaardilugeja Martin Järveoja lahkumine on valus, aga ta mõistab noort sõitjat, kes soovib oma tulevikku kindlustada ja tahab paremat palka saada. Toyota MM-meeskond, kes olevat tiimijuht Mäkineni sõnul Tänakut ammu omale soovinud, on Eesti teedel korduvalt testsõite teinud, nende meeskonnas saavad Tänaku kaaslasteks soomlased Jari-Matti Latvala ja Esapekka Lappi.

Eesti jalgpallimeeskond lõpetas läinud nädalal oma mängud 2018. aasta maailmameistrivõistluste valiksarjas. Lõpetas alagrupis 11 punkti ja neljanda kohaga, mis muidugi Venemaale finaalturniirile ei viinud. Belgia kogus 28 punkti, Kreeka 19, Bosnia ja Hertsegoviina 17, Eesti seljataha jäid Küpros 10 ja Gibraltar

punktiga. Võiks öelda, et ega sellest potist suurt enamat võtta saanukski, ette jäid ju maailma tippu kuuluv Belgia (kes küttis Eestile mullu 8:0 sauna), kunagine Euroopa meister Kreeka ja kõigis pallimängudes traditsiooniliselt tugevaid Balkanimaid esindav Bosnia ja Hertsegoviina. Kui aga teistpidi võtta, siis mängis ju end finaalturniirile Eestist kolm korda väiksema elanikkonnaga Island, suure USA jalgpallisõpru kurvastas aga finaalipääsme võtnud Trinidad ja Tobago, kus rahvast napilt rohkem, kui Eestis! Seega ei saa keegi pugeda sildi „oh, mis nüüd meie, pisikesed“ taha.

Eesti rahvuskoondis lõpetas MM-sarja siiski positiivses võtmes. Kõigepealt võõrustati Tallinnas alles 2016. aastast rahvusvahelise jalgpalliliidu FIFA liiget, Suurbritannia ülemereterritooriumi Gibraltarit ning võideti tiitlisarjade Eesti tippskooriga 6:0. Üllatusena kerkis päevakangelaseks noor Joonas Tamm, mees, kes selleks mänguks kaitsest tipuründajaks edutati ja kolme väravaga hat-tricki tegi.

Kui Gibraltarigi puhul polnud tegu suvaliste vabal ajal veidi palli togivate postiljonide, vaid keskmisel tasemel profijalgpalluritega, siis viimases MM-mängus tulid Eestile vastu Euroopa kuulsates klubides mängivad bosnialased. Eesti suutis panna oma kaitse lukku, külalised läksid küll 1:0 juhtima, aga Eesti viigistas ja vaid õnn lubas Bosnial ja Hertsegoviinal Tallinnast 2:1 võiduga ära lennata.

Eesti meeskonna peatreeneril Martin Reimil (Eesti rekordinternatsionaal 157 koondisemänguga!) täitus juhendajaametis esimene aasta. Bilanss pole paha, tosinast mängust on võidetud pooled (sealhulgas Horvaatiat), kolm mängu on lõpetatud viigiga (sealhulgas Kreekaga) ning kolm kaotatud (sealhulgas juba viidatud 0:8 Belgialt).

Nüüd ootab Eestit ees uus huvitav sari nimega Euroopa Rahvuste Liiga. Rahvuskoondised on tugevuse järgi jaotatud neljale tasandile, kus mängitakse kõigepealt alagruppides ja siis selgitatakse nii kõrgemasse liigasse tõusjad kui madalamasse kukkujad. Eesti hinnati kolmandasse tugevusgruppi, kus tulevad ilmselt huvitavad mängud Kreeka, Rootsi ja teistega.

Jätkuvalt on Eesti spordisõprade tähelepanu all meie kaks paremat naistennisisti Anett Kontaveit ja Kaia Kanepi. Nende käekäik on paraku viimasel ajal üsna vastuoluline. Kanepi mängib nüüd US Openi imeliste esituste ja puhkuse järel edukalt Moskvas Kremlin Cupil, olles läbinud kaks eelringi, Kontaveit paraku kukub turniiridel juba esimeses ringis välja. Nii juhtus kahel turniiril Hiinas, nii hiljuti Austrias Linzis. Milles asi, et aasta esimesel poolel tähelendu teinud Anett võidulainele ei saa, pole seletust.

Häid uudiseid jõuab Eestisse ka piiride tagant. Pärnu võrkpalliklubi mehi juhendav Avo Keel kinnitati naabrite lätlaste rahvuskoondise peatreeneriks, Indianapolis Colts, kus teeb head hooaega Margus Hunt, alistas Ameerika jalgpalli NFL liigas lisaajal 26:23 San Francisco 49, Oral Robertsisse siirduvast Carlos Jürgensist saab järgmisel aastal viies USA ülikoolide NCAA liigas mängiv Eesti noorkorvpallur.

Enn Hallik