Integratsiooni Sihtasutus avas väliseesti kultuuriseltside taotlusvooru

Taotlusvoor on avatud kuu aega: 25. veebruarist kuni 25. märtsini 2019.

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa välismaal tegutsevate eesti kultuuriseltside tegevusele ja Eesti kultuurisündmuste vahendamisele ning Eesti riigiga ühtekuuluvustunde kujundamisele väliseesti kogukondades.

Taotlusvoorust toetatakse:

1) kultuurisündmuste korraldamist väliseesti kogukondades;

2) Eesti kultuurikollektiivide ja loomeinimeste kultuurivahetust väliseesti kogukondadega;

3) eesti kultuuripärandi ja pärimuskultuuriga seotud õppepäevade korraldamist erinevatele vanuserühmadele;

4) kontakt- ja teabeseminaride korraldamist väliseesti keskuste ja ühenduste ning Eesti riigi, omavalitsuste, kultuuriorganisatsioonide ja vabaühenduste tasandil;

5) väliseesti kultuurikollektiivide osalust Eesti kultuuri suursündmustel, piirkondlikel laulupäevadel ja folkloorifestivalidel;

6) väliseesti kooride- ja tantsujuhtide kui ka kultuurikollektiivide liikmete täiendõpet;

7) teabevahetuse korraldamist väliseesti kultuurikollektiivide ja –sündmuste kohta, sealhulgas teabematerjalide koostamist ja trükkimist.

Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja või välisriigis asukohamaa reeglite kohaselt registreeritud eraõiguslik juriidiline isik.

Digitaalselt allkirjastatud taotlus koos lisadega esitatakse e-kirjana aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Kui taotlust koos lisadega ei ole võimalik digitaalselt allkirjastada, saab taotluse esitada e-kirjana aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (hiljemalt taotluste esitamise tähtajaks) ning saata originaalallkirjaga paberil taotlusvorm posti teel. Postiga saadetud originaalallkirjaga paberil taotlusvorm peab laekuma sihtasutusse hiljemalt kümne päeva jooksul alates taotluse esitamise tähtajale järgnevast kalendripäevast.

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.

Taotlusvooru aluseks on kultuuriministri 08.02.2019 määrus nr 4 “Väliseesti kultuuriseltside toetamise tingimused ja kord“, mis on avaldatud Riigi Teatajas. Määruse seletuskiri on kättesaadav:

https://bit.ly/2BTD3bo

Täpsem info siin:

https://www.integratsioon.ee/valiseesti-kultuuriseltsidetoetamine-0

Kerttu Jõgi

välisõppe koordineerija

Eesti Instituut

ekkm.estinst.ee