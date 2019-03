Riiklikud kultuuri elutööpreemiad pälvisid kirjanikud Viivi Luik ja Leelo Tungal ning loodusemees Fred Jüssi

Riikliku kultuuri elutööpreemia pikaajalise väljapaistva tegevuse eest said sellel aastal kirjanikud Leelo Tungal ja Viivi Luik ning loodusemees ja mõtleja Fred Jüssi.

Kultuuri elutööpreemia suurus on 64 000 eurot ja neid antakse igal aastal välja kolm.

Kirjastus Tänapäev tõi oma esildises välja, et Leelo Tungal on peaaegu 50 aastat kuulunud Eesti armastatumate lastekirjanike, luuletajate ja laulusõnade autorite hulka. Tema teoseid on lugenud mitmed põlvkonnad ning tema luuletuste viisistusi on esitatud paljudel laulupidudel. Tunglalt on ilmunud ligi 90 raamatut lastele ja noortele ning ta jätkab tänini kirjutamist mitmes žanris. „Tema loomingut iseloomustab optimism ja elujulgus, vahetu suhtlemine lugejaga, ladus sõnaseadmine ja teravmeelsus,“ lisati esildises. Leelo Tungal on ka suurt rahvusvahelist tähelepanu pälvinud filmi “Seltsimees laps” aluseks oleva raamatu autor.

Eesti Kirjanike Liit märkis oma esildises, et Viivi Luik on üks olulisemaid ja silmapaistvamaid Eesti kirjanikke. „Lisaks jääva väärtusega proosa- ja luuleloomingule panustab ta Eesti ühiskonna võtmeprobleemide lahendamisse olles parim näide sotsiaalselt aktiivsest intellektuaalist,“ märgiti esildises.

Teine esitaja, Tallinna Ülikool lisas, et Viivi Luige teostes on igaviku mõõdet, tõusmist ajast ja ruumist kõrgemale, maailma seostevõrgustiku teravat nägemist ja väga suure kirjaniku hingust.

Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus tõi välja, et Viivi Luige looming on mõjustanud kogu eesti kultuuri ning tema uute teoste ilmumine on tihtilugu kujunenud sündmuseks.

Fred Jüssi on ajakirja Akadeemia esildise järgi innustanud Eesti inimesi mõistma ja hindama oma loodusväärtusi ja elukeskkonda. Ta on osanud näidata meie tugevust, tema sugestiivne laad on paelunud nii kuulajaid kui ka lugejaid. „Me kõik armastame Fred Jüssit. Ja tema kaudu oleme õppinud armastama ka Eestit,“ öeldi esildises.

Eesti Rahvusringhääling märkis, et Eestis on väga palju inimesi, kes võivad öelda, et nende vaimuelu üheks suuremaks mõjutajaks on olnud Fred Jüssi – mees looduse ja kultuuri ristteelt. „Maailma mõtestaja, kes on kinkinud meile tarkust ja eluvaimustust. Üks meie aja suurmehi,“ lisati rahvusringhäälingu ettepanekus.

Lisaks anti välja viis riiklikku kultuuri aastapreemiat.

VES/Õhtuleht