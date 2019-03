“Tõde ja õigus” püstitas publikurekordi esimesel nädalavahetusel

Pearu (Priit Võigemast) ja Andres (Priit Loog) kohtus. Kaader filmist.

Eesti Vabariigi sünnipäevaks valminud mängufilmi "Tõde ja õigus" käis avanädalavahetusel vaatamas 51 239 inimest, mis on taasiseseisvunud Eesti avanädalavahetuse rekord. Film on teeninud imetlust nii vaatajatelt kui tunnustust kriitikutelt.

Anton Hansen Tammsaare romaanisarja “Tõde ja õigus” I osa sisu teavad vast kõik eestlased: Vargamäele saabub noor ja töökas peremees Andres (Priit Loog) koos noore naise Krõõdaga (Maiken Schmidt). Andres peab võitlema raske töö, kiusliku naabri Oru Pearu (Priit Võigemast) ja omaenda tõekspidamistega, et oma soode ja rabade keskel asuv vilets maa viljakaks muuta. Ja et tõde ja õigus jumala poolt mahajäetud paigas jalule seada.

Filmi režissöör ja stsenarist on Tanel Toom, kes sai filmiringkonnis tuntuks juba üheksa aastat tagasi, kui tema Inglismaal valminud National Film and Television School’i lõputöö "Pihtimus" nomineeriti parima lühifilmi Oscarile. Tuntud ja auhinnatud on ka filmi operaator Rein Kotov, kunstnik Jaagup Roomet ja produtsent Ivo Felt (”Mandariinid”, jt). Kaasprodutsendid: Armin Karu ja Madis Tüür.

Vaatajatelt üksmeelselt kiitust saanud filmi rezhissöör Tanel Toom on öelnud, et tema jaoks on see inimese tragöödia, mis puudutab kõiki meid kõiki. “Mind köitis see tragöödia, kuidas Andres selle tõttu, milline ta ise on, oma lähedased kaotab. Mis on lõpuks tähtsam, kas see, kui palju põldu sul on, kas sul on naabrist rohkem õigust, või see, et sa oma perekonda hoiad? See on valus lugu. Andrese allakäik ei tulene ainult tema karakterist – elu sõidab lihtsalt temast üle, aga ka tema sammud pole kõige õigemad. Teema on universaalne, “ ütles Toom intervjuus Delfi portaalile.

VES/meedia