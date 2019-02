EESTI HETKED - Kelle tõde, kelle õigus?

Tallinna Balti jaama poolt Nunne tänavat mööda vanalinna suundudes on sirge tänavajupp, mis kulgeb mööda Toompea nõlva toetavat müüri nagu kultuuriuudistejada. Seal on juba ammustest aegadest pikk rodu plakatiraame, kus tänapäevalgi vahetuvad pidevalt filmide, kontsertide ja teatrietenduste plakatid.

Viimastel nädalatel on tegelaskujud plakatitel piilunud nendele tuisanud lumelaikude vahelt ja tihti on ka nende kooslused ehk suhe üleaedsetega huvitavalt välja kukkunud.

Paremal on Andres, Vargamäe Andres 20. veebruaril esilinastuvast sajandi suurfilmist, mis Tammsaare raamatu "Tõde ja õigus" esimese osa põhjal Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks valminud. 2,5 miljoni eurose eelarvega filmi võtted toimusid Võrumaal, Mõniste vallas Vastse-Roosa külas režissöör Tanel Toomi käe all "ülima põhjalikkusega". Andrest kehastab näitleja Priit Loog. Temast vasakule on teine "kannataja", taani prints Hamlet, keda mängib Nero Urke pealinna Vaba-lava teatris kahel korral veebruaris. Ja taamal on Hamleti lapsepõlvekaaslase, kuningliku narri Yoricku pealuu, mille ta saab hauakaevajalt. Ühtlasi tabab teda mõistmine, et surmas on kõik võrdsed.

Kui teie ümber on palju halisevaid, nurisevaid või torisevaid inimesi, siis selle särgi kandmine võiks neile olla väikseks meeldetuletuseks ja mõtteaineks, et ei tasu suguni nii negatiivne olla sest... Vargamäel oli elu veel raskem. Seal, kus "uus ja järeleandmatu peremees peab võitlema raske töö, kiusliku naabri ja omaenda tõekspidamistega, et oma söötis ja vilets maa viljakaks muuta. Ja et tõde ja õigus jumala poolt mahajäetud paigas jalule seada."

Filmi tegemist näitas juba kahe aasta tagune ERR "Pealtnägija" telesaade (https://bit.ly/2BByXon) ning 22. veebruaril jõuab ETV ekraanile (ja interneti teel järelvaatamisse) dokumentaalne erisaade, mis avab suurfilmi valmimise tagamaid. Filmi õrritajat ja pikemat treilerit leiate sisestades "Tõde ja õigus" youtube.com lehe otsingusse.

Vaimukad särgid on loonud Tallinna Kirjanduskeskus, mis sündis 2017. aastal ja koosneb kahest Kadriorus paiknevast muuseumist: A.H. Tammsaare kortermuuseumist ning Eduard Vilde muuseumist. (On olemas ka Tammsaare Muuseum Vargamäel, tema sünnikodus.)

Antud õppepoolaastani oli ka õpilaste elu veel raskem... Nüüdsest ei pea tingimata romaani lugema; on olemas üleelusuurune film. Raugegu soig ja itk.

Fotod ja tekst:

Riina Kindlam,

Tallinn