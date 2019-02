Loomekonkurss noortele “Ood eesti keelele”

Põltsamaa Ühisgümnaasium ja Haridus- ja Teadusministeerium kuulutasid välja kuulutanud loomekonkursi "Ood eesti keelele". Palun levitage infot oma eesti keele õppijate seas! Ülistagem üheskoos eesti keelt!

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutas 2019. aasta eesti keele aastaks, et väärtustada eesti keelt ning tähistada eesti keele seadustamist riigikeelena sada aastat tagasi.

Põltsamaa Ühisgümnaasium kutsub mõtlema eesti keele väiksusele ja suurusele, erilisusele maailma keelte seas, eesti keele rollile aina ingliskeelsemaks muutuvas maailmas, väärtustama oma keelt, hoidma oma juuri.

Haridus- ja Teadusministeerium ja Põltsamaa Ühisgümnaasium kuulutavad välja 15-26-aastastele noortele loomevõistluse „Ood eesti keelele“. Oodi vormiks võib olla kõne, räpp, luuletus või luulekava, laul, reklaam, filmiklipp, Eesti tunnuslause, disainitud ese (seos keelega!) jne. Žanripiiranguid ei ole, oluline on, et tegu on noorte omaloominguga. Esituse maksimaalne pikkus on 10 minutit.

Konkurss toimub kahes voorus. 14. märtsiks palume saata video oma konkursitööst (Google Drive´is) ja lisada kirjalikult vormistatud tekst, mis sisaldab töö pealkirja, selgitust, lugu või põhjendust, miks ja kuidas selle tööga eesti keelt ülistatakse. Kindlasti lisada autori(te) nimi/nimed, vanus, kool, juhendaja(d). Saadetud tööde hulgast valib Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Emakeele Seltsi esindajatest ning keele- ja kultuuriinimestest koosnev žürii 18. aprilliks lõppvooru pääsejad.

Lõppvooru valitud tööde autorid kutsutakse oma loomingut esitama/esitlema žüriile ja publikule 9. mail Põltsamaa Ühisgümnaasiumis.

Töid hinnatakse kahes vanuserühmas: 15-19-aastased ja 20-26-aastased noored.

Mõlema vanuseastme parimaid töid premeeritakse, auhinnafond on 2000 eurot.

Parimad tööd koondatakse kogumikku ja/või DVDle „Ood eesti keelele“. Konkursil osalemiseks palume jagada video linki Google Drive´is aadressil This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Tööde esitamise viimane tähtaeg on 14. märts. Žürii otsusel edasi pääsenutega võetakse ühendust hiljemalt 22. aprillil. Lõppvoor toimub 9. mail Põltsamaa Ühisgümnaasiumis.

Info ja küsimused:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.