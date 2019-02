Mart Sanderi disainiga esemeid müüb USA rõivabränd VIDA

Eesti kunstniku, filmitegija ja muusiku Mart Sanderi disainiga tooteid müüb USA rõivabränd VIDA, kirjutab ajakiri Anne&Stiil.

VIDA kodulehelt (shopvida. com) leiab üle 50 toote, mille disaineriks on märgitud Mart Sander. Leiab nii meeste lipse kui naiste siidsalle, samuti aksessuaare – käekotte, rahakotte, mobiiliümbriseid.

Koduleht tutvustab Mart Sanderit järgmiselt: Mart Sander is an Estonian musician, filmmaker and author of international renown. He is also a talented painter, exhibiting regularly. His painting Urban Hunter made it to the finals of the 10th Annual ARC Salon (2014), the largest and most prestigious competition in the western world for realist artists. VIDA presents a collection, based on his Nordic landscapes, painted in his native Estonia.

Anne&Stiil küsis, kuidas ja millal juhtus, et muusik, filmimees ja kirjanik Sander oma rõivakollektsiooni üllitas?

„Täitsa juhuslikult,“ muigab Mart Sander Anne & Stiilile. „Sain e-maili, et nad on näinud Saatchi galeriis minu maale ja nad leiavad, et need sobiksid kasutamiseks rõivadisainis. Ütlesin, et palun väga, ma olen nõus. Ja nüüd tundubki, et ma olen justnagu disaininud neile tohutu kollektsiooni – selle nimi on Nordic ja selle aluseks on minu Eesti loodusest valminud pildid.“

Sander lisab, et on spetsiaalselt rõivabrändile teinud ainult ühe mudeli – art deco stiilis „Diana“, mis kujutab antiikset jahijumalannat.

Muuhulgas on VIDA disainis kasutamist leidnud ka maal, millega Mart Sander on reklaaminud oma Vabariigi aastapäevaks valmivat näitust „Eesti 200“: see kujutab purjekat tüünel põhjamerel. „Kui suudaks järgmised sada aastat veel niimoodi otsejoones seilata ja mitte põhja minna, siis võib vast öelda, et Eesti valis õige kursi,“ muheleb vastne disainer.

Tegelikult pole disain Sanderile võõras – ta on olnud mitmete enda lavastatud etenduste, sealhulgas Rahvusooper Estonia menukite „Silva“ ja „Savoy ball“ kostüümikunstnik. Samuti valmisid tema ajastutruude jooniste järgi mitmed kostüümid Eesti tänaseks kõrgeima rahvusvahelise reitinguga teleseriaalile „Litsid“, millest peagi hakatakse väntama mängufilmi.

VES/http://annestiil.delfi.ee