President Ilves jõudis postmargile

20. detsembril esitleti Tallinnas Kadriorus postmarki sarjas „Eesti Vabariigi riigipead 1918 – 2018“, mis on pühendatud Toomas Hendrik Ilvesele.

Endine president kommenteeris margile jõudmist oma Facebooki kontol järgnevalt:

“1964. aastal ütles minu lemmikkirjanik Vladimir Nabokov, kes 19 aastaselt Venemaalt põgenes, ühes intervjuus nii: minu poliitiline usutunnistus on lihtne ja muutumatu: ühiskond, kus riigipeade portreed ei ole suuremad postmargist.

Eile, 19. detsembril esitleti Washingtonis Uue Põhjala raportit, mis toob kokku kuue Põhjala riigi – Eesti, Taani, Soome, Islandi, Norra ja Rootsi – mudelid inimõigusi hindavast, demokraatlikust ja jõukast ühiskonnast. Mul on hea meel olla raporti üks kaasautoritest, ja mul on hea meel tugeva positsiooni üle, mille Eesti on kätte võidelnud. 20 aastat tagasi kirjutasin essee Jõulumaast, kus mainisin, et Eesti kuulub Põhjamaade hulka. Meie keel, meie traditsioonid, meie vaimsus, meie arusaam heast riigist on sarnasemad Põhjamaadele kui mis tahes muule piirkonnale. Uue Põhjala algatusega on Eesti teinud olulise sammu koostegevuseks oma vaimse kultuuriruumiga.

Uue Põhjala raporti esitlus on ka põhjus, miks täna Eestis viibida ei saa. Kuid see on ka põhjus meeles pidamaks kõiki Eesti riigipäid, kel Eesti arengule 100 aasta jooksul oluline roll on olnud. Margisarjaga „Eesti Vabariigi riigipead 1918 – 2018“ on tunnustatud väärikaid riigijuhte, kes on andnud panuse sajaaastase riigi ehitamisel, kaitsmisel ja kujundamisel vabaks, demokraatlikuks õigusriigiks.

Eesti sai sellega hakkama. Mitmed teised ei saanud. Tänu ja tunnustust väärivad kõik, kes Eesti edule kaasa aidanud on.”