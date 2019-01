Aastalõpu mõttei

Kirjutan seda, kui aasta on lõppemas ja nagu paljud inimesed, olen ka mina võtnud aega enda üle järelemõtlemiseks. See, mida röövik nimetab maailma lõpuks, nimetab maailm liblikaks.

Nendel rasketel aegadel on mõnikord hea sisse hingata ja lihtsalt lõõgastuda. Ligi pooled Ameerika elanikud ootavad innukalt maailma lõppu. See lihtsameelne nihilism ei anna mingit stiimulit jätkusuutliku tsivilisatsiooni loomiseks. Mulle tundub, et paljud neist inimestest on kuutõbised, kuid nad ei ole hullumeelsed. Eesti supermodell Carmen Kassil on õige suhtumine. „Kas sa tead, millest ma alati unistanud olen? Kasvuhooneefekti tõttu võib Eesti olla ühel päeval see, mida Los Angeles on praegu. Ma olen alati mõelnud, et maailmalõpu saabumisel tahan ma olla Eestis. Ma arvan, et siisjään ma ellu.“

Aga kes on need meie, või veelgi enam – kes olen mina? Mida lähemal te olete teadmisele, et teie olete ise see, kes loob oma kogemuse maailma, seda elulisemaks muutub avastus selle kohta, kes on looja. Kui te esitate küsimuse „Kes ma olen?“ – kui teil on piisavalt aega ja te olete sellele keskendunud – võite te leida üllatavaid vastuseid. Te võite tähele panna, et olete oma esivanemate jätkajad. Teie vanemad ja teie esivanemad on teie keha igas rakus täielikult kohal; olete nende jätk. Teil ei ole eraldi mina. Kui te eemaldate endast oma esivanemad ja vanemad, siis ei ole „teid“ enam olemas.

Te võite märgata, et te koosnete elementidest, nagu näiteks vesi. Kui eemaldate endast vee, ei jää teist midagi järele. Te olete loodud mullast. Kui te eemaldate selle endast, ei jää teist midagi järele. Te olete loodud õhust. Te vajate õhku tingimata, ilma õhuta te ei püsi elus. Seega, kui te eemaldate endast õhu elemendi, siis ei ole teid olemaski. Te teate, et te olete loodud päikesevalgusest. Ilma selleta ei kasva Maa peal miski. Kui jätkate vaatlemist, siis näete, et te olete loodud Päikesest, ühest suurimast tähest galaktikas. Ja te teate, et Maa, nagu ka te ise, on loodud tähtedest. Nii et te olete täht. Selgel ööl vaata üles ja sa näed, et sa oled täht taevas. Sa ei ole väike keha, millest sa oled harjunud mõtlema kui iseendast. – Thich Nhat Hanh “Silence: The Power of Quiet in a World Full of Noise”.

Mõtle inimese peale kui vinüülplaadi peale. Kui plaat mängib, võib sealt tulla kaunist muusikat. Me kuuleme sealt ilusat klassikalist muusikat. Kui me plaadi lõhume tükkideks, ei tule sealt mingit muusikat. Kui me seda keedame ja analüüsime koostisosi, ei tule sealt mingit muusikat. Muusika pärineb lainete harmoonilistest omadustest, mis on kõik kvantteooria. Kõik on lained. Lained tõusevad ja langevad nagu meie elu. Seetõttu ei peaks me millegi pärast muretsema. Mure on lihtsalt tegevuse edasilükkamine. Kui sa saad midagi paremaks muuta, tee seda. Kui ei saa, liigu edasi oma eluga. Mure on aja ja energia raiskamine.

Viido Polikarpus