"Seltsimees laps" valiti Palm Springsi filmifestivali võistlusprogrammi

Foto filmist

"Seltsimees laps" võistleb Palm Springsi festivali programmis "World Cinema Now", kus astub vastamisi ligi 60 mängufilmiga kõikjalt maailmast. Ühtlasi on tegemist "Seltsimees lapse" esilinastusega USA-s.

"Meil on väga hea meel, et "Seltsimees lapse" USA esilinastus toimub just sellel festivalil. See on koht, kus laiem avalikkus saab igal aastal teha tutvust näiteks võõrfilmi Oscari nominentidega. On suur au, et ka meid on sellesse valikusse arvatud," lausus filmi produtsent Riina Sildos.

Filmi režissööri Moonika Siimetsa sõnul paneb see uudis lõppevale aastale võimsa punkti. "See on olnud minu ja mu filmi jaoks üks ilus ja uhke aasta. Lisaks kodupubliku suurele poolehoiule ja tunnustusele, on Leelo Tungla isiklik lugu puudutanud inimesi Aasias, Euroopas ja nüüd jõuame Ameerikasse. Nagu päris ümbermaailmareis kohe. Ma olen väga tänulik vaatajatele, kaasaelajatele ja kõigile neile filmitööstuse "kaadritagustele" inimestele, kes sellesse loosse on uskunud ja aidanud meil rahvusvahelise publikuni jõuda," rääkis Siimets.

Eestis on "Seltsimees last" tänaseks käinud kindoes vaatamas üle 116 000 inimese.