Leedu küüditamisfilm jõuab Ameerika kinodesse

Pea kõigil filmis „Tuhk lumel” osalenutel olid oma isiklikud lood, mis Teise maailmasõja või isegi otseselt küüditamisega seostusid. Fotol (vasakult): Žilvinas Naujokas, Marius A. Markevicius, Peter Franzén. Foto: Eesti Päevaleht

Eestis jõudis kinodesse Leedu-USA film „Tuhk lumel” – ilus ja valus rahvusvaheliste

staaridega küüditamisfilm on tehtud eelkõige lääne inimese harimiseks.

Los Angeleses sündinud Leedu juurtega režissöör Marius Markevicius sai filmi tegemiseks just tõuke sellest, kui vähe tuntakse Ameerikas Baltimaade ajalugu ning kui vähe teavad inimesed Nõukogude Vene kuritegudest.

„Me õppisime palju holokausti kohta, teadsime juutide ajaloost. Koolides näidati filme nagu „Schindleri nimekiri” või „Pianist”, aga sellest, mida tegid venelased Baltimaades Teise maailmasõja ajal ja pärast, USA koolides ei räägita. Olin šokeeritud – kui näitad mõnele noorele pilti Stalinist, siis ta ei oska öelda, kellega on tegemist,” selgitab režissöör oma suurt soovi just lääne inimest harida.

Marius Markevicius ütleb, et tegi filmi paljuski isiklikel põhjustel. „Mu vanavanemaid ähvardas küüditamine ja nad põgenesid koos mu vanematega täpselt sellest situatsioonist, mida film kujutab. Nii et üles kasvades rääkisime palju sellest ajaloost, sugulastest, kes Siberisse saadeti ja sealt tagasi tulid, ja teistest, kel ei läinud nii hästi ja kes seal hukkusid,” selgitab režissöör. Tema jaoks oli suureks tõukeks ka tõsiasi, et Ameerikas ei tunta Baltimaade ajalugu ja seda poolt Teisest maailmasõjast.

„Tuhk lumel” osales sel aastal Tallinnas Pimedate Ööde filmifestivalil Balti filmi võistlusprogrammis. Film räägib loo Leedu perekonnast Teise maailmasõja ajal. 16-aastane Lina (Bel Powely) soovib saada kunstnikuks, kuid 1941. aastal ei ole see võimalik. Ta küüditatakse perega hoopis Siberisse. Film räägib küll Leedust, kuid on väga selge suunitlusega just rahvusvahelisele publikule. Film on peaasjalikult inglise keeles ning ka peaosatäitjad on tuntud näitlejad Skandinaaviast ja Suurbritanniast. Film baseerub tunnustatud Leedu-Ameerika kirjaniku Ruta Sepetyse menukal ajaloolisel romaanil „Hallaaegade algus” („Between Shades of Gray”).

USA-s jõuab film levisse jaanuaris, kuid paar seanssi Los Angelese filmifestivalil näitas filmitegijatele, et nad on olnud õigel teel. „Suurim kompliment, mille sain, oli inimestelt, kellel ei olnud teemast varem aimugi. Nad tulid mu juurde ja küsisid raamatute, filmide soovitusi või ütlesid, et neil ei olnud enne aimugi, lähevad koju ja guugeldavad. Nad ütlesid, et peavad sellest teemast rohkem teada saama. See tegi mu väga uhkeks,” rääkis režissöör Markevicius. Film hakkab jooksma kümnes USA suurlinnas, mis on ühe mittesuurstuudio filmi jaoks väga hea tulemus.

VES/EPL