Eesti muusikud andsid New Yorgis täispika Pärdi-elamuse

Dirigent Tõnu Kaljuste koos Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Tallinna Kammerorkestriga kontserdil New Yorgis St. Igantius Loyola kirikus 12. novembril. Foto: Arvo Pärt Project

Arvo Pärt: The Sound of the Sacred

Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Tallinna Kammerorkester dirigent Tõnu Kaljuste juhatusel 12. novembril 2018 St. Ignatius Loyola kirikus New Yorgis.

Ameerika rikkalikul muusikamaastikul pole üldse tavaline, et terve kontsert koostatakse ühe helilooja – eriti veel elava helilooja – loomingust.

Arvo Pärt on imeline erand. Olles aastast 2010 enimmängitud elav helilooja maailmas, on tema soolokontsert kindla peale minek ka New Yorgis ning nii oli ka 12. novembril toimunud täispikk kontsert St. Ignatius Loyola kirikus ette välja müüdud.

Avara ligi 1000-kohalise roomakatoliku kiriku suurepärane akustika oli meie muusikutele juba tuttav – siinsamas toimus Filharmoonia kammerkoori kontsert aasta tagasi – ning nad oskasid ruumi võimsat kõla täiuslikult ära kasutada.

Kontserdi avas 1990ndatel loodud ja hiljem täiendatud Berliner Messe, millele järgnes orkestripala Für Lennart In Memoriam, kirjutatud meie presidendi mälestuseks.

Kuna mul õnnestus seda sama kava nautida Pärdi sünnipäevakontserdil Tallinnas Jaani kirikus 11. septembril, siis võrdlusena võib öelda, et kui Berliner Messe kõlas samas suurepärases Pärdi-harmoonias, siis midagi imepärast juhtus Lennart Merile pühendatud orkestripalaga, mis Tõnu Kaljuste hoogsa dirigeerimisega sai siin kirikus juurde nagu lisamõõtme, täites kujuteldava spiraalse voogamisega terve kiriku kuplialuse.

Ja kuigi terve kontsert oli imeline elamus – ja Adam’s Lament lõpus tõeliselt kirgastav – siis isiklikult mulle mõjus enim teises osas koori ja orkestri esituses Salve Regina, nii ilus, nii lihtne, nii puhas.

Kas äkki on meie – eestlaste – vaikusetunnetus ja pausi kui loomise alge pühastamine oskus, mis laseb Pärdi muusikat loomulikult ja iseeneselikult vastu võtta?

Olen kogenud ameerika muusikaarmastajate ja –kriitikute soovi Pärti kirjeldada eelkõige tema tekstide kaudu, kuuldes ta muusikas religioosset müstikat ja tõlgendades sedakaudu oma muusikalist elamust.

Eesti publik on juba välja koolitatud Pärdi muusikas pause hindama – ja vast ei ole vaikuse hoidmine meile nii raske – kuid Kaljuste taktikeppi jälgides hoidis ka muidu kärsitu ameerika publik hinge kinni just nii kaua kui ette nähtud.

Tõnu Kaljuste koori ja orkestri taustal 12. novembril St. Ignatius Loyola kirikus New Yorgis. Foto: Arvo Pärt Project Facebook

Pärti armastatakse Ameerikas ja teda mängitakse palju, aga samas on kirjutatud ja räägitud, et siiski on eesti muusikute Pärdi tõlgendus ehtsam kui kohalike oma. On ju koostöö – võiks vast isegi öelda muusikute ja dirigendi koosloomine – heliloojaga samas mõtteruumis privileeg, mille täiuslikku tulemust saamegi nautida kontsertidel nagu see toimus New Yorgis St. Ignatius Loyola kirikus.

Sellesama fenomeni pärast tuldi antud kontserdile kohale päris kaugetest paikadest, teistest osariikidestki. Ja sedasama ehtsust tullakse otsima ja leidma ka Filharmoonia kammerkoori kontsertreisidelt üle Ameerika, mida on nüüdseks toimunud juba 16 korda.

Viimasel seitsmel aastal on üle Atlandi ookeani kontserte antud koguni igal hooajal nii a cappella kavadega, aga ka koos Tallinna Kammerorkestri, ERSO ja Los Angelese Filharmoonikutega, esinedes märkimisväärsetes kontserdisaalides, nagu Los Angelese Walt Disney kontserdimaja, New Yorgi Carnegie Hall, Metropolitani Kunstimuuseum, Washingtoni Kennedy Keskus jne.

Helilooja poeg Michael Pärt Arvo Pärdi Keskusest, EV peakonsul New Yorgis Kairi Künka ja Peter Bouteneff (Arvo Pärt Project). Foto: Siiri Lind

New Yorgist sõitsid Eesti muusikud edasi läänerannikule, kus 14. novembril Stanfordi ülikooli Bing Concert Hallis, 16. novembril California ülikooli UC Santa Barbara Campbell

Hallis ja 17. novembril USA Los Angelese UCLA Royce Hallis kõlas lisaks Arvo Pärdile ka Carlo Gesualdo, Brett Deani ja Lepo Sumera muusika.

Kärt Ulman

