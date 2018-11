Šotimaal toimub EV100 puhul Eestit tutvustav festival Estonia Now

12.-18. novembrini toimub Šotimaal Glasgow’s Eestit ja Eesti kultuuri tutvustav mahukas festival Estonia Now, millega tähistatakse Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva.

Nädala jooksul saab külastada üritusi linna seitsmes eri kohas, kuid suuremad sündmused toimuvad Glasgow mainekas kultuurikeskuses Tramway, kus esitletakse Eesti tantsu- ja visuaalkunsti. Eesti festivali suursündmus on Eesti Rahvusballeti etendused Tramway’s.

Eesti saatkonna kultuurinõuniku Kersti Kirsi sõnul on Glasgow elav, arenev ja noor linn, kus huvi teiste maade ja kultuuride vastu on suurem kui pealinnas Edinburghis. “Kõnekas on ka fakt, et Eesti ja Šoti kultuurisidemed on tugevad just Glasgow’s. Siin on minevikus töötanud Neeme Järvi, elab tantsija Eve Mutso, ülikoolis õpetavad eestlased ja õpitakse eesti keelt. Glasgow mainekas kunstikoolis ja konservatooriumis on õppinud paljud eestlased. Glasgow’s asub ka Eesti autoreid avaldanud kirjastus Vagabond Voices.

Eesti Rahvusballeti kunstilisel juhil Toomas Eduril on hea meel, et trupp saab osaleda festivalil Estonia Now ja tutvustada kaasaegseid Eesti koreograafe. “Eriline on meie esinemine Glasgows ka selle poolest, et ühes Eestiga tähistab oma 100. sünnipäeva ka Eesti ballet,” lisa Edur.

Šoti publikule tutvustatakse kolme erineva koreograafilise käekirjaga lühiballetti - San Francisco Balleti esisolist Tiit Helimetsa loodud "Aega", Toomas Eduri 2009. aastal Londoni Püha Pauli katedraalis esietendunud balletti "Vaikivad monoloogid" ja Šoti Balleti kauaaegse esisolisti ja vabakutselise koreograafi Eve Mutso värsket teost "Kaja", mille esiettekanne Tallinnas on 8. novembril. Mutso uues lavastuses on kaasatud ka helilooja, kostüümikunstnik ning valguskunstnik Šotimaalt.

Kaunite kunstide keskuses Tramway’s on avatud Kulla Laasi (Foku) ja Kaisa Maasiku kureeritud Eesti kunstnikefilmide programm „Katse ja eksitus”, mille võtmesõnad on igapäevasus ja sellega toimetulek. Väljas on Flo Kasearu, Mari-Leen Kiipli, Paul Kuimeti, Laura Kuuse ja Camille Laurelli, Mark Raidpere, Liina Siibi, Ingel Vaikla ja Marge Monko tööd. Näitust täiendab 12. novembril toimuv Marge Monko vestlusõhtu teemal “Contemporary Love” Glasgow Kaasaegse Kunsti Keskuses, mida korraldab Talk-SeePhotography.

Koostöös Kanuti Gildi Saali ja Sõltumatu Tantsu Lavaga tuuakse 13.-14. novembril Glasgow’s lavale mitu erinevat tantsuetendust: Mart Kangro “Start”, Karl Saksa “Seisund ja Disain” ning Sigrid Savi “Imagine There was a Fish”. Lisaks etendustele osalevad meie koreograafid töötoas koos kohalike tantsijatega.

Nädala pikkusesse festivali mahuvad nelja Eesti filmi linastused: Rainer Sarneti “November”, Anna Hintsi “Jää” ning Katrin ja Andres Maimiku “Minu näoga onu” linastuvad Glasgow Film Theatre’s.

Glasgow Ülikool tutvustab Eesti ajalugu ja tänapäeva poliitikat. Kelvin Hall’s linastub Kiur Aarma ja Raimo Jõeranna film “Rodeo” ning loenguga esineb Eesti suursaadik Londonis Tiina Intelmann.

Strathclyde’i Ülikooli tehnoloogia- ja innovatsioonikeskuses tutvustavad Linnar Viik ja Adam Rang Eesti eriigi toimimust. Üritus toimub koostöös Future-Scot’ga.

Eesti elektroonilise muusika suurnimed Hypnosaurus, DJ Ilmajaam, Hape ja Cubus Larvik koos Glasgow muusiku Ajay C-ga astuvad üles tuntud klubis Stereo.

Festivali lõpuks saab šoti publik maitsta Eesti toitu ajaloolises Glasgow restoranis Gandolfi Fish.

Festivali kava on leitav: www.estonianow.org

Festival toimub koostöös paljude Šoti kultuuriasutuste ja Eesti organisatsioonidega. Festivali korraldajad tänavad toetuse eest: Riigikantselei EV100 korraldustoimkonda, kultuuriministeeriumit, välisministeeriumit, Eesti suursaatkonda Londonis, Kanuti Gildi Saali, Sõltumatu Tantsu Lava, Rahvusooper Estoniat, Fotokunstnike ühendust Foku, Powerplant’i, Eesti Autorite Ühingut, EASi, Kultuurkapitali.

Eesti saatkonna Londonis kultuurinõunik

Kersti Kirs

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.