The Guardiani andmetel on eestlased koduse raamaturiiuli suuruse poolest esikohal

The Guardian avaldas oktoobri alguses artikli uuringust, millest selgub, et Eesti on maailmas koduse raamaturiiuli poolest esikohal.

Keskmisel eestlasel on kodus 218 raamatut. Tabeli teisel kohal on norrakad 212 raamatuga ning keskmisel Tšehhi elanikul on kodus 204 raamatut, vahendasid ERR uudised.

Ameerika Ühendriikides on inimestel keskmiselt 114 raamatut. Kõige väiksema raamaturiiuliga on aga Türgi, keskmisel türklasel on kodus 27 raamatut, kuid suuremal osal sealsetest kodudest on riiulis vaid viis raamatut.

Austraalia riikliku ülikooli uuringust selgub, et noored, kel on kodus rohkem raamatuid, on arenenumate IT-oskustega, parema õppimisvõimega ning muidugi loevad nad tulevikus rohkem ja neil on soojem suhe raamatutega.

Kirjanik Rein Raud arvab, et Eestis on raamaturikkus alati loomulik olnud. “Mäletan, et ükskõik kelle juurde ka külla ei läinud, kuskil seina ääres oli raamaturiiul ja suundusidki kohe alguses

sinna, et vaadata, et kes need inimesed tegelikult on, kelle juurde oled sattunud. Aga mulle tundub see ülimalt loomulik, et raamatute lähedal üles kasvanud noor inimene saabki paljudest asjadest paremini aru. See oskus, mis sealt tuleb, on seoste loomise oskus," ütles literaat Rein Raud.