Vanemuise külalisetendused New Yorgis

Septembri keskpaigas külastas Eesti vanim teater Vanemuine esmakordselt Ameerika Ühendriike etendustega "Punamütsike" ja "Põlenud mägi".

Eesti Kultuurifondi Ameerika Ühendriikides küllakutsel saabusid New Yorki näitlejad ja lavastajad Veikko Täär, Tiit Palu, Kärt Tammjärv, Ester Kuntu, Aivar Tommingas, Riho Kütsar, Reimo Sagor, Jaanus Tepomees ja Külliki Saldre koos oma meeskonnaga. Laupäeval, 15. septembril New Yorgi Eesti Majas toimus "Põlenud mäe" avaetendus ja 16. septembri hommikul lastelavastust "Punamütsike". Lisaks leidis sama päeva pärastlõunal uuesti aset täiskasvanutele mõeldud lavastus "Põlenud mägi". Lapsed ja lapsevanemad olid võlutud Veikko Tääri lavastatud "Punamütsikesest", kuid nii mõnigi laps pidi hirmust vanema sülle pugema, kui väga sarmikas ja muusikalembeline, kuid siiski pisut hirmutav hunt välja ilmus. Publik jäi etendusega väga rahule ning lapsed ootavad juba õhinal uut lastelavastust külla. Nii mõnedki suuremad lapsed jäid aga ka pärastlõunasele etendusele.

Tiit Palu lavastatud draama "Põlenud mägi" jutustab armastusest, kuid eriti just meie suhetest ja armastusest raamatute vastu. Etenduse alguses tuleb ilmsiks tõde, et kiires digiühiskonnas on raamatute hindamine langenud ning nad on justkui pealtnäha oma väärtuse kaotanud. Näidendi jooksul aga avastavad kuus väga erinevate eluvaadetega tegelast raamatuid tõlgendades iseennast ning arutlevad omavaheliste suhete üle. Ratsionaalne Indrek, kes on raamatuid armastava Mari abikaasa, soovib kõik Marile vanaonu poolt pärandatud raamatud otsekohe prügikasti või ahju saata. Kuid lootes leida lisaks raamatutele vanaonu "peidetud" suurt varandust, otsustab ta üles seada kentsaka lugemisklubi, läbi mille leida see niidiots, mis viiks selle soovitud rikkuseni. Olukorrale lisab leebust vana Professor, kes erinevates kohtades teab täpselt, milliseid kuulsaid raamatufraase öelda, et panna nii teised tegelased kui ka vaatajad elu üle järele mõtlema. Professor nimelt armastab raamatuid kirglikult ning tegelebki pensionipõlves ainult lugemisega. Kapten, kes liitub lugemisklubiga, pole kunagi eriti suur lugeja olnud, kuid peale tööaastaid soovib leida endale uut hobi ning liitubki selle kirju seltskonnaga. Noored armastajad Flavio ja Isabella on otsekui armastusromaanist välja astunud vana aja tegelased, kes räägivadki põhiliselt nii nagu poeesias või ilukirjanduses ning tülitsevad ja lepivadki pigem nii nagu raamatutes kirjas. See seltskond tegelasi avastabki läbi konflikide, iseloomude erinevuse ja erinevate tõlgenduste läbi hoopis elu mõtet ning läbi selle ka iseennast.

Peale pühapäevase etenduse lõppu suundusid näitlejad oma meeskonnaga ja osa publikust kohalikku New Yorgi söögikohta Mayahuel Mariposa, et vestlusringist osa võtta, teineteisega tutvuda ja sööki-jooki nautida. Näitlejate sõnul on võõrsil etenduste andmine värskendav kogemus. Kõige suuremad erinevused võrreldes Eesti publikuga seisavad selles, et siinne vaataja on kaasaelavam, kuid samas viib näitlejaid keset näidendit rivist välja see, kui pealtvaatajad püsti tõusevad. See tuleneb muidugi osaliselt ka sellest, et New Yorgi Eesti Maja saal ei ole teatrisaal ning inimeste käitumine ja lava asetus ongi teistmoodi kui päris teatris. Näitlejate poolt kiideti veel lapsi, kes etendusi vaatama tulid, kuna nad olid väga entusiastlikud ja elasid häälekalt kaasa. New Yorgi esinemise järel suundus teatritrupp edasi Washington DC-sse, kus mängiti etendusi järgneval nädalavahetusel.

Piletite sissetulekust laekunud tulust umbes pool läks Haridusseltsile ruumi üüri eest, ülejäänud andis Kultuurfond näitlejatele.

Kultuurfond tänab omalt poolt kõiki külalisi, kes käisid etendusi vaatamas ning loodetavasti kohtume nii teie kui ka uute külastajatega järgmistel üritustel!

Mairo Notton