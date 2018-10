Balti sümbolistide näitust Pariisis vaatas veerand miljonit inimest

Kumu kunstimuuseumis avati 11. oktoobril kolme Balti riigi koostöös sündinud näitus „Vabad hinged. Sümbolism Baltimaade kunstis“, mis kogus Pariisis Orsay muuseumis juunist septembri keskpaigani 250 000 vaatajat.

Näitusel on väljas ligi 150 teost Eesti, Läti ja Leedu kunstiloo märgilistel autoritelt 19. sajandi lõpust kuni 1930. aastateni. Teiste hulgas on üles pandud Kristjan Raua, Nikolai Triigi, Konrad Mägi, Oskar Kallise ja paljude teiste kunsti suurnimede loomingut.

„Kolme riigi vahel on olnud äärmiselt professionaalne koostöö,“ kiidab Eesti Kunstimuuseumi direktor Sirje Helme. Helme kirjeldab 19. sajandi lõppu ja 20. sajandi algust, kui äärmiselt olulist aega kõigile kolmele Balti riigile. „Mitte ainult seepärast, et 1918. aastal saavutasime iseseisvuse vaid ka seepärast, et just see oli aeg, millal kujunes välja meie professionaalse kunsti keskkond. See oli kui suur supikatel Venemaalt üle Euroopa Pariisini välja. Selle sees ujusid ka meie kunstnikud,“ ilmestab ta.

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva programmi kuuluva näituse rosinaks peab Helme selle avamist Pariisis Orsay muuseumis. „Orsay on kahtlemata mitte ainult Euroopa vaid üle maailma 19. sajandi ja 20. sajandi alguse kunsti võimsaim muuseum, mille retoorikat peavad kõik selle perioodiga tegelejad hästi silmas. Orsay’s oldi väga rahul külastajate numbritega, mis ulatus 250 000 külastajani ning ka meediakajastus Prantsusmaal oli äärmiselt positiivne,“ tunneb ta meelehead. Näitus oli Pariisis avatud septembri keskpaigani ning nüüd on see jõudnud Eestisse Kumu kunstimuuseumisse, kus see püsib veebruari alguseni.