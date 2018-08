Algab konkurss presidendi noore kultuuritegelase preemiale

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu kuulutab välja konkursi presidendi noore kultuuritegelase preemiale, taotlusi oodatakse 10. septembrini.

5000 euro suurune preemia on mõeldud 35-aastasele või nooremale Eesti kultuuritegelasele või grupile, kelle oomingulised saavutused on leidnud laialdast tunnustust või aidanud oluliselt kaasa Eesti ja eesti kultuuri tutvustamisele maailmas.

Kandidaate preemiale saavad esitada nii tingimustele vastavad inimesed ise kui ka nende õpetajad, kolleegid ja kultuurivaldkonnas tegutsevad organisatsioonid.

Kandideerimiseks tuleb hiljemalt 10. septembril saata meiliaadressile vpinfo@ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. avaldus kandidaadi eluloo- ja loominguliste saavutuste kirjeldusega ning vähemalt kahe soovitusega tunnustatud kultuuritegelastelt või loomeliitudelt.

Preemia statuudi leiab vabariigi presidendi kodulehelt president.ee

2002. aastal asutatud preemiat rahastab aastatel 2018-20 ettevõtja Enn Kunila.

Varemalt on presidendi noore kultuuritegelase preemia pälvinud näiteks heliloojad Pärt Uusberg, Tõnu Kõrvits ja Helena Tulve, dirigendid Anu Tali ja Risto Joost, dramaturg Eero Epner, luuletaja Kristiina Ehin, muusik Jalmar Vabarna, raadio- ja filmimees Jaan Tootsen jt. Mulluse preemia pälvis kunstnik Katja Novitskova.

Lisainfo:

Urmo Kübar

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu juhataja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.