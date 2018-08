Mainekal Londoni Gramophone’i auhinnagalal on fookuses Eesti

Eesti muusikute edu toob septembris Londonis Gramophone’i auhinnagala fookusse Eesti juubeliaasta. Rahvusvaheline kriitikutest žürii on esitanud Gramophone’i auhinnale kandideerima Eesti Filharmoonia Kammerkoori albumi „SCHNITTKE Psalms of Repentance. PÄRT Magnificat & Nunc dimittis”, dirigent Kaspars Putninš, väljaandja BIS.

Maailma ühe mainekama muusikaajakirja Gramophone’i poolt välja antavat klassikalise muusika auhinda hinnatakse süvamuusika valdkonnas sama oluliseks kui Grammy auhinda popmuusikas ja Oscarit filmivaldkonnas. Tänavu jagatakse „Gramophone Classical Music Awards“ tiitleid 41. korda 18 kategoorias. Enamuse kategooriate nominendid avalikustati möödunud nädalal. Kõige olulisemaks peetakse elutööpreemia tiitlit, mille saaja selgub vahetult enne galat 13. septembril. Ainsa eesti muusikuna on varem auhinna pälvinud aasta artisti kategoorias 2015. aastal Paavo Järvi.

„Oleme uhked, et maailma juhtivad muusikakriitikud, kes Gramophone’i auhinna võitjaid otsustavad, on valinud Eesti Filharmoonia Kammerkoori plaadi parimate hulka. See tunnustab meie muusikuid ja annab üldsusele kinnitust, et eesti süvamuusika on maailmatasemel. Usun, et selline märkamine innustab ka noori tulevasi talente ning kinnitab, et pühendumine võib viia muusikamaailma absoluutsesse tippu,“ vahendab kultuuriminister Indrek Saar oma esimesi tundeid pärast uudise jõudmist Eestisse.

Gramophone’i auhinnagala toimub 13. septembri õhtul Londonis, sellest teeb ülekande medici.TV. Päev hiljem avatakse Londonis Victoria & Alberti muuseumis Londoni disaininädala raames Arvo Pärdi muusikale pühendatud installatsioon „Memory and Light“, mis jääb avatuks kuni 23. septembrini.

