Eesti esineb Veneetsias

26. mail avati Veneetsia arhitektuuribiennaal, kus Eestit esindab tänavu "Nõrk monument". Vastuoludega mängiv ekspositsioon juhib tähelepanu monumenti ümbritsevale – olgu selleks siis langetatud tänavakivi või pargipink ja küsib, kas kvaliteetne linnaruum võiks olla nõrk.

Veneetsia arhitektuuribiennaali kahe peamise näitusekoha Giardini ja Arsenale vahel seisab veidi lagunev hoone, Santa Maria Ausiliatrice kirik, kuhu on sisse seatud Eesti paviljon. Eesti paviljoni kuraatorid Laura Linsi, Roland Reemaa ja Tadeáš Říha (Riia) otsisid ruumi, kus saaks hierarhiatega mängida. Barokse altariga kirik sobis selleks suurepäraselt, vahendasid ERR uudised.

"Sisse astudes kirikusse, mis on barokne ja hääbuv, kus kukub krohvi, näeb inimene hoopis installatsioonina täiesti tavalist stseeni linnaruumist. Monument ja tänavakivi. Meie küsimus on kust lõppeb monument ja algab tänavakivi – mis on tähendusrikas arhitektuur selles stseenis," selgitas Linsi.

Monumendina on paviljonis välja pakutud massiivne betoonist sein, mille ette laotatud tänavakivile on asetatud pargipink. "Selle monumendi nurgas, mis on esimene kord, kui me sellega hakkame mängima, saab näituse külastaja astuda sellest läbi tagaruumi. Kui alguses jääb mulje, et kogu näitus varjab altari, siis tegelikult see ei ole tõsi. Monumendist läbi astudes avaneb uus vaade altarile ja täiesti teistsugune ruum – puidusem soojem ja väga intiimne," kirjeldas Linsi.

"Nõrk monument" kutsub mõtisklema sellele, mis jääb esindusliku monumendi ja igapäevase arhitektuuri või ka lihtsalt taristu vahele. "See näitus on huvitav, sest ta pakub välja kohalikud mured, mis on samuti globaalsed. Mulle tundub, et me elame ajal, mil meil on monumentidest kõrini – monumendid kuuluvad minevikku. Me soovime midagi õrnemat ja delikaatsemat. Hindame kohati nõrkust," rääkis arhitekt ja biennaali külastaja Yael Reisner ja lisas, et näitus näitab, mis toimub eestlaste psüühikas.

16. rahvusvahelise Veneetsia arhitektuuribiennaali peateema on tänavu "Freespace", mida võib eesti keelde tõlkida kui vaba ruum.

VES/ERR