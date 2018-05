Leelokoor Siidisõsara jagas New Yorgi muljeid ERR pühapäevasaates

Setu leelokoor Siidisõsara koos kohalike tantsijate ja EV100 tervitusvideo tegijatega New Yorgis Brooklyni silla juures 28. märtsil. Foto: New Yorgi Eesti Kultuuripäevad

Leelokoor Siidisõsara rääkis oma elamustest New Yorgi 48. Eesti kultuuripäevadel ERRi pühap.evasaates “Hommik Anuga”.

Saateklipp algas saatejuhi Anu Välba ehmatava tõdemusega, et New Yorki pole enam jäänud inimesi, kes suudaksid kultuuripäevi korraldada ning et korraldajale anti eelarveks vaid peenraha.

“48. korda peeti neid kultuuripäevi ja asi on läinud väga keeruliseks, sest ei ole enam seal inimesi, kes kultuuripäevi organiseeriks. Ja noorele ägedale naisele, kes selle ette võttis, anti eelarveks kas te teate kui palju raha? Viiskümmend dollarit”, imestab saatejuht.

Aga kuna Kadri Napritson võttis kätte ja otsis rohkem raha, jätkas saatejuht, siis kultuuripäevad said teoks ja üks neist ägedatest kultuurikollektiividest, kes Ameerikasse jõudis, oligi seto Siidisõsarõ.

Muljeid seto leelokoori reisist kultuuripäevadele jagasid stuudios Liina Reinsaar ja Ilme Haavalo, kelle sõnul oli reis kirjeldamatu.

"Ma usun, et see oli meie kõige ägedam reis seni, kus me oleme oma leelokooriga käinud ja need emotsioonid ja terve nädal seda kõike, mida me seal kogesime, oli tõesti fantastiline," lisas Liina Reinsaar.

Kuna seto koorist New Yorgis valmis ka tervitusvideo, siis kirjeldasid naised oma emotsioone ja muljeid nii Brooklyni sillalt kui mujalt, kus tantsitud/lauldud ja filmitud sai.

"Inimesed jäid kuulama ja nii tore oli see, et nii mõnigi oli ka kuidagi Eestiga kokku puutunud. Üks naisterahvas oskas eesti keelt, tuli rääkima, siis oli mõni selline, kes ütles, et tema mees on Eestis käinud. Neid äratundmisrõõme oli väga palju ja inimesed tulid kogu aeg ligi," meenutas Reinsaar.

Siidisõsara tegemiste vastu tundsid huvi ka USA turvatöötajad. "Kui me Times Square'il olime esinemise lõpetanud, tuli minu kõrvale turvamees ja küsis: "Kas te esinete siin?" Ma ütlesin, et enam mitte ja astusin minema. Sain siis aru, et meil enam probleemi ei olnud, kuna me olime lõpetanud," naeris Reinsaar.

Naised seletasid ka seto rahvariiete tagapõhja, miks näiteks Ilme kui abielunaine kannab teistmoodi peakatet ja ka rinnasõlge, mida Liinal kui neiul veel õigust kanda ei ole.

Seto elustiil käib ansambli liikmetega kaasas iga päev. Haavalo tõdes, et kipub leelotama ka peenratööd tehes. "Kergem on sul. Tänapäeval inimesed teevad rasket tööd, see annab energiat," põhjendas Haavalo. Reinsaar lisas, et setu naiste eripäraks on see, et nad hakkavad meeste kõrval eriliselt silma. "Nad on väga tublid, tugevad ja jõuavad palju. Mis on minu arust setu naise puhul täiesti hämmastav, on see, kui aeglaselt nad vananevad," rääkis Reinsaar, kelle sõnul on Setumaal üks naine ilusam kui teine.

Haavalo sõnul on piiri taha Petserisse jäänud vähe setusid, kuid Värskas püsib kultuur edasi. "Kõik räägivad seda oma keelt, mis on tore. Sa saad kohe aru, et see on Setumaa," ütles Reinsaar.

Saateklippi saab järelvaadata: https://bit.ly/2HBOkSG

Saates näidatud EV100 auks valminud tervitusvideo liidab endas vana seto leeloning tantsutraditsioonid modernse-kaasaegse tantsustiiliga. Kohalik New Yorgis elav Eesti koreograaf Diina Tamm oma rahvusvahelise tantsutrupiga veetsid päeva setode leelokoori “Siidisõsarõ” leelotajatega. 28. märtsil filmiti erinevates New Yorgi vaatamisväärsustes esitamas ühele või teisele grupile omast loomingut, mis kulmineerus päeva lõpuks “sulandumisega”, kirjutatakse klipi tutvustuses EV100.ee veebilehel.

Video mõte on näidata, kuidas erinevad kultuuride vormid ja generatsioonid suudavad teha koostööd, olles nii olemuselt kui ka geograafiliselt üksteisest nii kaugel. Samuti on see korraldajate andmeil esimene selline ülesvõtmine, kus setod New Yorgis täisrõivastuses

leelotavad. Video autorid on Kadri Napritson, Diina Tamm ja Valev Laube.

NY Eesti kultuuripäevade EV100 tervitusklippi saab vaadata EV100 kodulehelt EV100.ee või YouTube’st: https://bit.ly/2JI6v5E