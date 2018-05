Eurovisioonil esindab Eestit ooperilaulja Elina Nechayeva

Elina Nechayeva kannab laval hiigelsuurt digitaalset seelikut.

Eesti eurotiim on juba issabonis ja proovid käivad. Eurovisiooni lauluvõistlus 2018 toimub 8., 10. ja 12. mail ning Eestit esindav ooperilaulja Elina Nechayeva astub looga "La Forza" esimeses poolfinaalis üles üheksandana.

Elina ebatavaliselt laulust - ooperivokaal segatud elektroonikaga – enamgi on ajakirjanduses juttu tema kleidist: nimelt on lavaversioonis lauljataril seljas hiigelsuur seelik, millele digitaalselt projitseeritakse kujundeid.

Möödunud nädalavahetusel käis Eurovisiooni lavaga tutvumas disainer Alyona Movko, kes on Elina kleidi graafika autor. Naine kinnitas, et esimene proov läks väga hästi ja lauluvõistluse meeskond on Eesti etteastest vaimustunud. Elina esimene lavaproov toimub juba sel pühapäeval.

"Ma olen võistluseks väga valmis. Hing on valmis, keha on valmis, tiim on valmis, show on valmis, seelik on kaasas ja kõik on hästi," kommenteeris Elina.

Ta lisas, et läheb püüdma parimat kohta ehk loodab Eurovisiooni võita. "Loodan, et välisriikide rahvad ja žüriid hoiavad mulle pöialt ja kõik läheb väga ilusasti, et kõigile see esitus ja laul meeldib," ütles Eesti eurolaulja.

Võistluse eel on Elina enda sõnul tema jaoks kõige olulisem korralik uni, taastuvad häälepaelad ja taastuv psüühika.

VES/Õhtuleht