Esto-Atlantise kontserdi järelkajad

Pärast edukat kontserti: vasakult dirigent Maaja Roos, solist Arete Teemets ja solist Leila Roos. Foto: Eleri Ever

Esto-Atlantise kontsert - erakordne muusikasündmus New Yorgis, millega tähistati “Laulva Rahva” Eesti 100. sünnipäeva koorimuusika kaudu.

Eesti koorilauljad New Yorgi Eesti Haridusseltsi koorist, Rootsist, Kanadast ja Estonia Seltsi Segakoorist Tallinnas ühendasid 1. aprillil oma jõud Lincoln Centeri Alice Tully Hall’i laval, et ette kanda Rudolf Tobiase ja Helen Duesberg Tobiase helitöid.

Dirigent ja kontserdi korraldaja oli Maaja Roos-Duesberg, solistina ja lastekoori dirigendina astus üles Maaja tütar Leila Roos – seega oli kontserdi puhul tegemist ühe perekonna nelja põlvkonna muusikutega.

Kontsert algas Helen Tobias Duesbergi lastelaulude tsükliga, mille esitas imeline idaranniku lastekoor “Laulurõõm”, kelle kontos on juba ka edukas esinemine Tallinnas noorte laulupeol.

Esineb idaranniku lastekoor “Laulurõõm”, dirigeerib Leila Roos. Fotod: Eleri Ever

Maaja Roos esitas klaveril “Hommage to Arvo Pärt” ning ettekandele tuli ka Pärdi “Morning Star” Kullamaa Kammermuusika ansambli poolt. Kontserdi põhiosa moodustas Helen Tobias Duesbergi “Reekviem”, vokaalselt raske, kuid elegantne teos, millega ühendkoor sai hästi hakkama.

Ning kontserdi suurepärase finaalina esitas koor Tobiase “Otsekui hirv” ja “Eks teie tea”, mis kõlasid võimsalt ja suurepärases kooskõlas.

Juhatab Maaja Roos.

Südamest tänu Maaja Roosile ja lauljatele vaimustava muusikaelamuse eest! Tänu imelisele orelikunstnikule Ines Maidrele ja suurepärastele solistidele Arete Teemetsale, Veikko Kiiverile, Alari Pintsaarele ja Leila Roosile.

Allpool ka kontserdikülastajate muljeid.

Kärt Ulman

Võlukeeled, noored viiuldajad, kes esinesid siis, kui rahvas tuli kontsertsaali, mängisid väga hästi. Konsert oli esmajärguline ja meeltülendav. Paistis, et saal oli välja müüdud. Lastekoori Laulurõõm soe vastuvõtt publiku poolt juba siis, kui nad sisse marssisid näitas, et publik oli valmis kaasa elama. Noorte esinemine oli tore ja siiras. Esto-Atlantise koor oli täiesti professionaalne ja Reekviemi solistid väga head. “Eks teie tea” võimas lõpp põrutas mind südamepõhjani. Õige lõpp õnnestunud kontserdile.

MRA

Kuulata Esto-Atlantise kontserti Alice Tully Hall’is oli tõesti ajalooline, ainulaadne ja haruldane kogemus! Suurim kiitus Maaja Roosile visiooni ja läbiviimise eest ja andmast sellist võimalust nii esinejatele kui kuulajatele.

TV

Minul on raske uskuda, et eri koorid ei olnud koos harjutanud. Kõik kõlas nagu oleks üks koor samast linnast, selle asemel, et lauljad New Yorgist, Stockholmist, Tallinnast, Kanadast. Eriline rõõm oli vaadata Helen Tobias Duesbergi tütart ja tütretütart koos juhtimas Lasterõõmu koori. Maaja on täielik meister ja näha teda dirigeerimas oma ema “Reekviemi” oli haruldane kogemus. TJ

Kontsert oli võimas, südantsoojendav ja äärmiselt meeldiv. Maaja Roos ja tütar Leila Roos tegid oma suure töö armastuse, kõrge professionaalsuse, ekspressiivsuse ning elegantsusega. Lapsed laulsid puhtalt ja selge intonatsiooniga. Väga tublid olid! Mul on igal juhul väga hea meel, et sain sellise naudingu osaliseks.

MB

Reekviemi helides kajastus komponisti sensitiivsus ja dramaatilisus ilma rusuva ängistuseta. Suurim tänu “Võlukeeltele”, haruldaselt esinenud “Laulurõõmu” lastele ja lauljatele, orelimängija meisterlikkusele ja kõigile solistidele võimsa elamuse eest. Eriline tänu Maajale selle suure esitluse professionaalse läbiviimise eest.

AA

Helen Tobiase Reekviem oli meeloodiliselt vapustav ja naiselikult õrn. Eriline tänu orelimängijale ja kõigile lauljatele.

IS

The concert was an unusual and beautiful event. It offered a rare window (for an American, at least) into Estonian choral music in general, and the music and musical contributions of the Tobias family in particular. It was very moving to see Estonian folk traditions carried forward in a lovely (and very well prepared) performance of Estonian folksongs by a children's chorus. (How splendid they looked in their golden costumes!) The balance of the program was given over to performances by a large adult choir of highly sophisticated sacred Estonian compositions, (including one by the Estonian master Arvo Pärt). There was a wonderful spirit in the hall, which was filled to overflowing by a largely Estonian-American audience whose enthusiastic applause reflected not just their love of their European roots, but their appreciation of an excellent, professional-level performance.

DB & AH

Kontsert oli fantastiline! Laste esinemine oli väga kõrgel tasemel ja Reekviem oli eriti võimas ning loodaks, et seda saaks tulevikus jälle kuulda. “Eks teie tea” oli liigutav ja sobiv lõpp meeldejäävale ülestõusmispühale.

LK

It is said that music connects people. Sitting in a packed house jammed full of family and friends of all ages from near and far, I truly felt connected and inspired as I sampled several centuries of Estonian Choral music tradition.

It's certainly not every day that Estonia celebrates a centennial, not to mention taking center stage in New York City at Lincoln Center's Alice Tully Hall. This concert literally was 100 years in the making and was well worth waiting for.

For Estonians, music is not only for entertainment, it's part of social and cultural change. For two hours I experienced those echoes of Estonia's complex, challenging, culturally rich past, while also feeling myself part of history being made.

IV

Muljeid kogus

Aime Andra