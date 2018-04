Minu Eesti: pianist Hando Nahkur Ameerikast

Hando Nahkur on eesti pianist Ameerikas ja enda sõnul on tal suur rõõm esindada Eestit maailmas. Intervjuu pianistiga oli Klassikaraadio eetris pühapäeval, 18. märtsil kell 9. Pianisti küsitles Kersti Inno.

Hando Nahkur on üks Eesti väljapaistvamaid ja edukamaid rahvusvaheliselt tunnustatud pianiste.

Ta alustas klaveriõpinguid Tallinnas, viisteist aastat tagasi läks Hando Ameerikasse, et seal õpinguid jätkata.

Tänaseks on Handol viis ülikooli kraadi neljast USA ülikoolist: Yale University School of Music, New England Conservatory of Music, Texas Christian University School of Music ja SMU Meadows School of the Arts.

Ta on esimene muusik, kellele SMU Meadows School of the Arts andis maineka Artisti Diplomi.

Hetkel on Nahkur doktoriõppes University of North Texas’es.

Hando Nahkur:

“Eesti on olnud uskumatult vapper läbi aegade ja jõudnud nii kaugele sellepärast, et eesti inimesed on keskendunud ja annavad alati oma parima või rohkem.

Ütlen aitäh Eestile kõige eest, sest see, kes mina täna olen, on ka tänu Eestile ja tänu sellele, et ma olen siin sündinud. Mul on suur rõõm ja au esindada Eestit maailmas.”

Hando Nahkur on andnud kontserte Rootsis, Eestis, Taanis, Soomes, Saksamaal, Hollandis, Belgias, Tšehhi Vabariigis, Prantsusmaal, Austrias, Kreekas, Šveitsis, Itaalias, Kanadas, Costa Ricas, Venemaal ja Iisraelis.

Ameerikas on tal kontserdid olnud enam kui kahekümnes osariigis. Tema plaadid on võitnud mitmeid

auhindu.

Oma kontserttegevuse ja õpingute kõrvalt on Nahkur Dallase Christ Lutheran kiriku kunstiline juht. Ta esineb seal pianistina/organistina, dirigeerib mitut koori ja juhib terve kiriku muusikaprogrammi.

