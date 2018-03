Marie Underi 135. sünniaastapäev algab mälestushetkega Rahumäe kalmistul

27. märtsil on Marie Underi 135. sünniaastap.ev. Eesti kõigi aegade üht säravaimat luuletajat austatakse tol hommikul traditsiooniks kujuneva mälestushetkega Rahumäe kalmistul.

Kogunetakse surnuaia väravas, kust liigutakse koos Underi perekonna hauaplatsile, et süüdata küünlad. Seejärel oodatakse luuletaja austajaid hommikukohvile tema endises kodus Nõmmel Väikese Illimari 12, kus lühikese luulekava Underi ja teistegi loomest esitavad Ester Kuntu ja Veronika Kivisilla.

Tava koguneda Underi sünniaastapäeval Rahumäe kalmistul sai alguse aasta eest. Pärast seda, kui 2016. aasta suvel toodi mitu aastakümmet Rootsis paguluses elanud Marie Underi, tema abikaasa Artur Adsoni ja teiste pereliikmete põrm Eestisse, et täita kaua võõrsil elanud luuletaja viimane soov – saada maetud kodumaa mulda. Nüüd puhkab perekond Rahumäe kalmistul, jalutuskäigu kaugusel kunagisest kodumajast.

Sünniaastapäeva mälestushetkede tava algatajaks oli Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakonna juhataja Elle-Mari Talivee, kelle sõnul on viimasel aastal luuletaja sünnipäevaga seotud veel üks tähelepanuväärne seik.

„Mullu sügisel käis Underi majamuuseumis vanadaam, kes meenutas, kuidas ta lapsena luuletajale sünnipäevaks lumikellukesi toomas käis,“ kõneles Talivee. Mõni aeg hiljem leidsid muuseumi teadurid Artur Adsoni päevikutest ka sellekohase ülestähenduse:

„Lilli on seni toodud: eile „Estonia” teatri poolt päratu suur korv (sirelid, tsineraariad, tulbid, nartsissid), H. Lauri, L. Reimani ja Meta Lutsu poolt suur valge sirel, Jaik naisega tõid ühe korvi; Nõmme linnapea pr. Merike Ploompuuga korvi; Rahumäe algkooli 6. klassi esindajad tõid tüdrukute poolt kimbu lumekellukesi ja poiste poolt ühe hüatsindi. Eesti Kirjastuselt suur valge sirel.

Nõmme linnapea tõi ostuload: paari kingade, ühe mantliriide, ühe kleidiriide ja manuskite peale. Lilli veel Ringhäälingult, J. Aavikult, Aulikult. Karin Luts tõi G. Suitsu portree litograafias. Pr. Aulik kinkis väikese valge villase jaki. Lilli tõi pr. Martna-Ehvert ja üldse tuli lilli 17 isiku ning asutuse poolt.“ (27. III. 1943)

Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus ning Eesti Kirjanike Liit avaldavad lootust, et armastatud luuletaja pälvib lilli ja tähelepanu ka tänavusel juubelihõngulisel sünniaastapäeval.

Mälestushommikul osalemisest palutakse teada anda e-postil: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lisainfo:

Elle-Mari Talivee,

Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakonna juhataja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.