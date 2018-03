New Yorgi Eesti Kultuuripäevad pühenduvad pärimusmuusikale

Näitlejad Anne Veesaar & Ülle Lichtfeldt.

Tänavused New Yorgi Eesti Kultuuripäevad toovad kohale parimad eesti pärimusmuusikud, maailma esietenduse ning seto leelotajad.

Eesti Kultuuripäevad New Yorgis on kohe-kohe algamas. Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaga seoses on 2018. aasta Kultuuripäevad pühendatud eesti asja tutvustamisele läbi pärimusmuusika. Programmis on etteasteid seto leelotajatelt „Siidisõsarõ“ kuni eksperimentaalse pärimusmuusikute grupini „Duo Malva&Priks“. Filmidest näitame ajaloolisi dokumentaalfilme „Need, kes julgevad“ ja „Lipu heiskamine,“

mis kajastavad Baltimaade iseseisvumist Nõukogude Liidust.

Duo Kulno & Priks

Kultuuripäevad lõpevad aruteluga eesti kultuuri säilitamise tulevikuperspektiivide üle Ameerikas, sinna on rääkima kutsutud erinevate erialade ning generatsioonide esindajad, kel kõigil mingi roll eesti kultuuri hoidmisel Ameerikas.

„Kaua aastaid on Eesti Kultuuripäevad olnud üks olulisemaid kultuurisündmusi Põhja-Ameerikas, tuues kokku mitte ainult eestlased New Yorgis, vaid ka kohalikud eesti sõbrad ja toetajad, tutvustades Eesti muusikat ja kunsti ka väljaspoole meie enda publikut,“ ütles Kultuuripäevade korraldaja Kadri Napritson-Acuna.

Kultuuripäevade korraldamise traditsiooni on vabatahtlikud elus hoidnud 48 aastat. Kui 1970. aastal oli teatriteadlase Mardi Valgemäe algatusel pikaajalise traditsiooni loomine poliitiliselt täiesti teistmoodi katsumus, on Kultuuripäevade missioon jäänud aastatega samaks – hoida eesti kultuuripärandit ning kanda seda edasi uues generatsioonis ning ka nende järeltulijates.

“Kui Kultuuripäevadel õnnestub äratada meie noorsoo hulgas huvi eesti vaimuvara vastu, oleme rikastanud õhkkonda, mis on hädavajalik loova töö jätkamiseks. Nagu elu ise, ei seisa ka ühe rahva kultuur paigal. Ta kas kasvab ja areneb või kuivab kokku, kängub ja haihtub. Peame rakendama kõik oma oskuse ning võimed, et vältida viimast alternatiivi,” Mardi Valgemäe kommentaar New Yorgi Kultuuripäevade eesmärgist ajalehes Kultuuri-Side märtsis 1970.

Kultuuripäevad toimuvad 28. kuni 31. märtsini 2018 ajaloolises New Yorgi Eesti Majas.

Detailne programm veebis https://www.estonianculture.org/programorg/program

Lisainfo:

Peakorraldaja

Kadri Napritson-Acuna, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Valev Laube, kunstiline juht, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.