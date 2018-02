Martin Kuuskmann esines Pärnus ja Tartus

Tartu Vanemuise Kontserdimajas esinemisjärgselt vasakult dirigent Risto Joost, vioolamängija Kristiina Sillak ja fagotisolist Martin Kuuskmann. Eestis sündinud Martin on 26 aastat USAs elanud ning on hetkel fagotiõppejõud (Professor of Bassoon) Denveri Ülikooli Lamont nimelises muusikakoolis.

Foto: Pärnu Linnaorkestri direktor Krista Kingo

19. jaanuaril Pärnu Kontserdimajas ja 20. jaanuaril Tartus Vanemuise Kontserdimajas esitati koos Pärnu Linnaorkestriga kaks fagotivirtuoos Martin Kuuskmannile pühendatud teost: eelmisel aastal Grammyle nomineeritud Christopher Theofanidise Fagotikontsert ja Tõnu Kõrvitsa „Vihma laulud vikerkaarele“. Lisaks Mozarti Sümfoonia nr 7 D-duur, K.45 ja Beethoveni Sümfoonia nr 7 A-duur, op. 92.

Pärnu Linnaorkestri kavakirjelduses võis lugeda: "Eestis sündinud Grammy nominendist fagotivirtuoos Martin Kuuskmann on maailma kontserdilavadel ette kandnud 11 just temale kirjutatud ja pühendatud fagotikontserti, autoriteks mitmed tänapäeva silmapaistvaimad heliloojad. Tänu suurepärasele koostööle dirigent Risto Joostiga õnnestus pärnakatel ja tartlastel kuulda neist kahte, Christopher Theofanidise ja Tõnu Kõrvitsa teost. Tegemist oli väga erilise muusikasündmusega, ka Pärnu Linnaorkestri jaoks."

Elamust kirjeldab Pärnu Linnaorkestri koosseisus esinenud vioolamängija Kristiina Sillak: "Martin meelitas fagotist välja selliseid helisid, mida ei orkestrandid ega publik iga päev ei kuule! Karismaatilise dirigendi ja solisti ning orkestri vahel tekkis eriline keemia, mida tajus ka publik, nii et aplodeeriti püsti seistes. See oli sündmus lõuna-eestlaste jaoks ja oli isegi märgilise tähtsusega, et ei esinetudki Tallinnas, kus kontserdigraafik on viimasel ajal eriti tihe."

Nõmmel sirgunud ja Tallinna Muusikakeskkooli lõpetanud Martin Kuuskmann (46) asus alul USAsse õppima (Manhatten School of Music ja Yale'i Ülikoolis) ning nüüdseks on siin 26 aastat elanud: New Yorgis, Kanada piiri ääres Blaine Washingtonis ja nüüd Denveris, kus ta on Denveri Ülikoolis fagotiõppejõud. Ta on esimene eestlane, kes on astunud üles soolokontserdiga New Yorgi Carnegie Hall'is ning on olnud kahel korral muusikamaailma tippauhinna Grammy nominent.

Martin esines 17. jaanuaril ETV iga-õhtuses saates "Ringvaade", kus näitas eetris saatejuht Marko Reikopile, mis pill fagott on ja kuidas seda mängida.

Muuhulgas märkis ta, et tema fagott teeb Denveris, merepinnast kõige kõrgemal asuvas USA suurlinnas (1600 meetrit), hoopis teistsugust häält, kui Tallinnas.

Martin on abielus Vancouverist pärit Eesti päritolu Tiiu (n. Owston) Kuuskmanniga ning neil on 3 last: William, Anneliis ja Oskar.

Riina Kindlam,

Tallinn