ERSO annab jaanuaris ja veebruaris USAs seitse kontserti

Eesti Vabariigi juubeli puhul annab ERSO 2018. aasta esimestel kuudel 10 kontserti neljas Ameerika Ühendriikide osariigis, Berliinis ja Hongkongis.

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester alustab vabariigi sünnipäevapidustustega juba 27. jaanuaril USAs algava turneega. Jaanuaris ja veebruaris on orkestril seitse kontserti neljas USA osariigis. Enne väljalendu antakse kodupublikule turneel ettekandele tulevate teostega kontsert “Tallinn –> Ann Arbor”, viidates sellega Floridast Californiasse viiva turnee ühele sihtkohale Michigani osariigis.

ERSO kolmandal turneel Ameerika Ühendriikides on dirigentidena orkestri ees praegune peadirigent Neeme Järvi ja endine peadirigent Arvo Volmer, solistidena ERSO kontsertmeister Triin Ruubel ning maailmas laialt tuntud Ameerika solistid Benjamin Beilman ja Garrick Ohlsson, kellest viimasega on Neeme Järvi ka varem koostööd teinud. Floridast Californiasse kulgeva turnee keskne kontsert toimub 3. veebruaril Ann Arboris Michigani osariigis. Just Michigani osariigis tegutseva Detroiti sümfooniaorkestri muusikadirektor oli Neeme Järvi aastail 1990–2005 ning aastal 1991 valiti ta Michigani osariigi aukodanikuks.

Veebruaris on Neeme Järvi koos ERSOga oodatud Berliini Kontserdimajja ning tõelise Eesti patrioodina viib maestro mainekale kontserdilavale Eesti esimese oratooriumi – Rudolf Tobiase “Joonase lähetamise”. Märtsis lähevad ERSO ja Eesti Rahvusmeeskoor esmakordselt ühisele välisturneele koos Soome dirigent Leif Segerstamiga. Kui Hiinaga tehti tutvust juba möödunud hooajal, siis esinemine Hongkongi maineka muusikafestivali lõppkontserdil on orkestri jaoks täiesti uus väljakutse.

Dirigendid ja solistid Ameerika Ühendriikides

Suure muusikute dünastia pea Neeme Järvi on üks tänapäeva hinnatumaid dirigente. Tema kui ühe enim plaadistava muusiku diskograafiasse kuulub üle 600 salvestise. Oma pika ja ülieduka karjääri jooksul on ta teinud koostööd kõigi maailma paremikku kuuluvate orkestritega.

ERSO kunstiline juht ja peadirigent, 2017. aastast ka eluaegne aupeadirigent. Neeme Järvi on olnud üks aktiivsemaid Eesti muusika tutvustajaid maailmas.

Arvo Volmer on tunnustatud ooperi- ja orkestridirigent, keda seob pikaajaline koostöö mitmete maailma sümfooniaorkestrite ja ooperiteatritega ning kelle loometeed illustreerivad arvukad hinnatud plaadistused. Ta on pikka aega olnud Rahvusooper Estonia, Adelaide’i Sümfooniaorkestri ja Oulu Sinfonia peadirigent ja kunstiline juht. ERSOga seob teda 30 aasta pikkune koostöö, sh aastad 1993–2001 peadirigendina.

Triin Ruubel (viiul) – virtuoosne ja sisukas solist ja orkestri särtsakas eestvedaja, kes alates hooajast 2015/16 on ERSO kontsertmeister. ERSO ees debüteeris ta solistina hooaja 2015/16 avakontserdil, esitades Neeme Järvi juhatusel Sibeliuse viiulikontserdi. Ta on mänginud ka koos teiste Eesti ja mitmete välisorkestritega, tegutseb aktiivselt erinevates kammeransamblites ning on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõud.

Benjamin Beilman (viiul) – oma põlvkonna üks lennukaima karjääriga viiulisoliste, kes on pälvinud tähelepanu nii oma kirglike etteastete kui rikkaliku tooniga, mida kriitikud on nimetanud nii „võimsalt muljetavaldavaks“ (Washington Post) kui ka “muskulaarseks ja ägedaks” (The New York Times). Pärast esikohavõitu Montreali konkursil (2010) kirjeldas Briti muusikaajakiri The Strad tema esitust kui ehedat poeesiat.

Garrick Ohlsson (klaver) – alates triumfaalsest esikohavõidust rahvusvahelisel Chopini klaverikonkursil (1970) on Garrick Ohlsson tõestanud end kõikjal üle maailma esmaklassilise, suurepäraste tõlgenduslike ja tehniliste võimetega pianistina, kelle repertuaari kuulub üle 80 klaverikontserdi.

