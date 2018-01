Niguliste kiriku altar alustab teed Washingtoni

Niguliste kiriku kannatusaltar, mille väidetavalt on maalinud Tallinnas sündinud 16. sajandi Madalmaade meister Michel Sittow, võetakse koost lahti ja viiakse Washingtoni.

Jaanuari lõpus avatakse Washingtoni rahvusgaleriis Michel Sittowi loomingu ülevaatenäitus, kuhu on kogutud kokku tema looming kogu maailmast. Madalmaade maalikunstniku suurnäitus, mille korraldab Eesti kunstimuuseum koos Washingtoni rahvusgaleriiga, jõuab suvel ka Eestisse. See on ka tänavuse näitusehooaja suurprojekt ja on pühendatud Eesti vabariigi 100. sünnipäevale.

Niguliste kiriku kannatusaltari maalis Sittow väidetavalt 1520. aastal. Selliste vanade taieste viimine Eestist välja on harukordne.

"Reeglina on ju nende teoste olukord selline, et see eeltöö, mis kaasneb ühe vana kunstiteose väljaandmisele, eriti veel nii kaugele, eeldab põhjalikke uuringuid, restauraatorite, kunstiajaloolaste ühist tööd, et kas see on üleüldse võimalik," selgitas Niguliste muuseumi direktor Tarmo Saaret ERR uudistele.

Aga kas Sittowi autorsus on ikka nende tööde puhul 100 protsenti kindel?

"Jah, selle kannatusaltari puhul on siiamaani vaidlusi, osa kunstiajaloolasi on seda meelt, et see on jah, Michel Sittowi looming, aga see vajab veel täpsustavat tööd, aga igal juhul, kui saame rääkida sellest, et need ülemaalingud on Tallinnas tehtud, siis ajaliselt pole teist nii suurepärast meistrit siin Tallinnas töötanud kui

Michel Sittow," ütles Saaret.

