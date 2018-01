Filmiajakirjanikud tunnistasid parimaks Eesti filmiks "Novembri"

Eesti filmiajakirjanike ühing (EFÜ) jagas 4. detsembril filmiauhindu. 2017. aasta parima Eesti filmi tiitlile nomineeriti viis kodumaist linateost, neist parimaks tunnistati Rainer Sarneti "November".

"Me alguses kartsime, et see jääb suhteliselt arusaamatuks, aga suures plaanis on teda loetud päris hästi. Ameerikas öeldi isegi, et see on ju kapitalism, mitte mütoloogia," kommenteeris režissöör Rainer Sarnet.

"Novembri puhul ma isiklikult julgeks arvata seda, et igaüks, kes seda näinud on, seda naljalt millegi muuga segi ei aja ja ära ka ei unusta. Filmi vaatamise ajal on hetki, mis võib-olla ei jookse nii selgelt ja hästi, aga kokkuvõttes see mulje, mis visuaalsest õhustikust jääb, ma julgeks tänapäeva väga tihedas konkurentsis väita, on ikkagi unikaalne," märkis Eesti filmiajakirjanike ühingu juhatuse liige Tristan Priimägi.

Tänaseks on "November" jõudnud hulgale festivalidele, nende seas näiteks Karlovy Vary, Shanghai ja Tribeca festivalid, viimaselt noppis Mart Taniel ka parima operaatori preemia. On sõlmitud leping HBO-ga, mille kaudu jõuab film 2018. a. sügisel umbes kahekümne riigi vaatajate ette läbi digitaalse videolaenutuse.

19 esitatud filmist pääses lõppviisikusse veel kolm mängufilmi – "Keti lõpp", "Mehetapja / Süütu / Vari" ja "Minu näoga onu" ning vaid üks dokumentaalfilm – Sandra Jõgeva "Armastus".

VES/ERR