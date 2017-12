EKA tudengid ehitasid Tuhu soo kohale tõusva trepp-vaatetorni

RMK ja Eesti Kunstiakadeemia avasid laupäeval, 9. detsembril Pärnumaal, Tuhu soos sisearhitektuuritudengite ehitatud unikaalse vaatetorni TREPP.

Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonnas 2016. aasta sügisel õpinguid alustanud tudengid töötasid väikeobjekti kursuse raames välja 15 erinevat vaatetornikavandit, millest üks – TREPP – valiti välja Tuhu sohu ehitamiseks.

Unikaalne vaatetorn on terve kursuse ühine projekt – koos projekteeritud, koos ehitatud. Tudengeid juhendanud arhitekt Mari Hunt arhitektuuribüroost b210 selgitas, et TREPP on ruum, mis muutub koos teda ümbritseva keskkonnaga, peegeldades oma heledatel seintel hetke värve ning kutsub pidulikult keerdudes astuma ülespoole, ümbritsevale loodusele 360-kraadist pilku heitma. “TREPP on ligipääs - ajal, mil inimestele näib aina enam tunduvat, et loodus on miski “kuhu tuleb minna” - mitte miski, mille osad oleme sõltumata sellest, kus parasjagu viibime,” sõnas ta.

RMK Lääne-Eesti piirkonna külastusala juhi Marju Pajumetsa sõnul on suur rõõm, et Tuhus on matkaraja juures jälle vaatetorn. “See on suurepärane koht, kus on võimalik tutvuda soo erinevate arenguastmetega ja vaadelda soos elavat linnustikku ning lihtsalt nautida imelist maastikku. Tuhu erakordsus seisneb ligipääsetavuses – maantee läheb läbi praktiliselt suure soolaama keskelt ja maantee äärde jääv rada läbib nii madalsood, siirdesood kui raba. Valminud vaatetornil on unikaalne arhitektuurne lahendus, mis on valminud mõeldes just sellele paigale ja mis on omaette vaatamisväärsus, kuid mis võimaldab nautida kõike eelpool kirjeldatut. Usun, et tudengid said kogu protsessi käigus hindamatu kogemuse nii projekteerimise kui praktilise rajamise poole pealt. Torni külastajad loodetavasti hindavad nähtud vaeva kõrgelt ja hoiavad seda hoolega,“ rääkis ta.

Tuhu raba objekt on järjekorras kolmas esmakursuslaste kursuseülesanne, mis suunas tudengid uurima seda, millised võiksid olla Eesti loodusesse sobivad matkarajad, vaatetornid, varjualused. Varem on RMK, Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna ja arhitektuuribüroo b210 koostöös valminud vaatetorn VARI Emajõe Suursoos, ujuvsaun VALA ja ujuvobjekt VEETEE Soomaal ning metsakõlakojad RUUP Pähnis.

Õppetöö eesmärk on väärtustada Eesti loodusmaastikke kohaspetsiifiliste matkajale mõeldud objektidega, mis toovad esile iga asukoha eripära.

Vaatetorn asub Kiska külas, Lääneranna vallas Pärnumaal. Sinna jõudmiseks tuleb keerata Risti-Virtsu maantee 54. kilomeetril vasakule Karuse suunas. Sõita 12 kilomeetrit mööda Karuse-Kalli teed, kuni teeviit näitab "Tuhu matkarada" vasakule. Kuna teeolud on vesised, on mõistlik auto sinna parkida ja edasi jala liikuda. Jalutuskäik vaatetornini on ligi kilomeeter, selga tuleks panna soojad riided ja jalga kummikud või muud veekindlad jalanõud.

Lisainfo:

Marju Pajumets,

RMK Lääne-Eesti piirkonna külastusala juht

