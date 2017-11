Ameeriklane peegeldab Eestit

Eestis juba aastaid elav ameeriklane, kirjanik Justin Petrone andis välja uue raamatu "Peegelmees", kus ta räägib Eestist ja iseendast.

Justin Petrone (38) on tuntud kui Eesti elu peegeldav ameeriklane. Kolm tema väikest raamatut on ilmunud ühise pealkirjaga «Minu Eesti», samamoodi vaatab meie tegelikkus vastu tema teostest «Kirju Eestist» ja «Misjonäripoos». Eesti seljas ratsutab ameeriklane ka värskes artiklikogumikus «Peegelmees».

Lugemisel hakkas silma, et humoorikas autor teeb teravmeelseid tähelepanekuid. Tihtipeale kumab läbi tema Ameerika päritolu. Nõnda on huvitav lugeda, mida võõramaalane suudab märgata ja peab vajalikuks kirja panna erinevat sellest, mida paneb tähele Eestis kasvanud ja õppinud kirjamees.

Eesti kõrval on nii vanade kui ka uue raamatu peategelane Justin Petrone ise. Lugeja saab teada tema päritolust, terviseprobleemidest, lastest ja natuke ka abielulahutusest.

Raamatu esimene kolmandik tekitas kõhklust: kas autor teeb nalja oma kehakaalu langetamise ja hea väljanägemise saavutamise nimel ette võetud toitumisharjumuste muutmisega? Aga mida edasi, seda selgemaks saab, et tal on tõsi taga.

Ta loobub magusast ning alkoholi ja kofeiini sisaldavatest jookidest, ta keedab ingverist, küüslaugust ja kookos õlist nn nõiajooki. Samas teeb teda murelikuks, et kookospähklite korjamiseks kasutatakse ahve ja sunnitakse neid nagu orje päevast päeva puu otsa ronima. Kole küll!

Siiski jääb kõige rohkem raamatust meelde Justin Petrone soolestikus vohav pärmseen, mis tekitab talle vaevusi, kusjuures puuksutamine on neist kõige leebem. Niisuguste intiimsuste kirjapanek lubab arvata, et autor ei taha midagi varjata.

See lubab tema väiteid ja arvamusi lugemisel vastu võtta usalduslikult ka siis, kui teemad ulatuvad kaugemale isiklikust soolestikust, näiteks Arvo Pärt, Toomas Hendrik Ilves ja teised presidendid, Andrus Ansip, Eesti Vabariigi lühiajalugu endise abikaasa vanaisa elu taustal, eestlaste lõunamaa, eesti keel ja teised keeled, Viljandi folk jpm.

Mitmel korral märgib Justin Petrone, et ta on kirjanik, ja mitut puhku mainib, et ta on geenitehnoloogia ajakirjanik või lihtsalt teadusajakirjanik. Küll oleks vahva lugeda eestikeelse kogumikuna ka tema teaduslugusid.

ERR päevasaatele Ringvaade antud intervjuus ütleb Justin Petrone, et Eesti on viieteist aasta jooksul küllalt palju muutunud. "Kui mina sattusin Eestisse, siis vanem põlvkond oli erinev, see oli Stalini-aegne põlvkond, vanad inimesed ei tahtnud väga rääkida näiteks poliitikast," nentis ta. Ka kirjeldas ta oma esimesi muljeid Eesti talvest, kui kõik oli hall ja oli kohutavalt külm ja pime. “Ma kukkusin tihti sel esimesel talvel, sest oli nii libe ja siis mõtlesin, et kes selle eest vastutab, et tänavad nii libedad on”, meenutas Justin Petrone.

"Mult küsitakse tihti, et miks sa oled veel siin, ja ma mõtlesin, kas eestlaste arust välismaalane tõesti hüppab esimesel võimalusel sellest paadist välja ja kolib näiteks Hawaiile," tõdes Petrone ja lisas, et kõige suurem õppetund tema jaoks viimasel ajal on olnud see, et elu on kaootiline.

"Ma enam ei muretse, mis võib juhtuda homme, ma keskendun rohkem sellele, mis toimub praegu," lisas ta ja tõi välja, et ta mõtleb rohkem argistele asjadele. "See on ajaraiskamine, kui sa planeerid terve elu ja see ei juhtu."

VES/ERR/Postimees