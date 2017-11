Kohtumine Eesti kultuuriministriga New Yorgi Eesti Majas

Kultuuriminister Indrek Saar ja (vasakul) Eesti peakonsul New Yorgis Kairi Künka kohtumisel NY Eesti Majas. Foto: Kärt Ulman

6. novembril kohtus Eesti kunstnikke New Yorki toetama tulnud kultuuriminister Indrek Saar New Yorgi Eesti Majas kohalike inimestega.

Otse lennukilt Eesti Majja kiirustanud minister andis kohtumise alustuseks ülevaate Eesti 100. sünnipäeva tähistamise käigust ja ettevõtmistest, mis juubeliga seotud (huviline leiab täieliku ülevaate ka veebilehel eesti100.ee). Kuulajatel oli mitmeid küsimusi juubeliürituste ja nende finantseerimise kohta. Tunti huvi, kas toetuse saamise kriteeriumid on samad nii väliseesti kui kodueesti loomeinimeste jaoks, millele minister tõi mitmeid näiteid, kus Eesti on toetanud mitmeid kunstiprojekte, kus loojad ei ela pidevalt Eestis – ka näiteks äsja New Yorgi all-linnas näituse lõpetanud Katja Novitskova ei ela Eestis, kuid on sellest hoolimata eesti kunstnik.

Arutelust tekkis pikem diskussioon eesti kultuuri olemusest, kas ja kuidas saaks seda üldse defineerida? Mis on eesti kultuuri parameetrid? “Eesti kultuur on elav ja muutub koos ajaga, “ kinnitas Indrek Saar ja tõi näiteks, et eesti kultuuri osaks on ka vene keeles kirjutavad vene kirjanikud Eestis. Ka Ameerikas suur populaarsust nautiv ansambel Trad.Attack! on hea näide pärandkultuurist muutuvas maailmas, kus vanu rahva suust üles kirjutatud laule pakutakse noortele vastuvõetavas ja arusaadavas vormis tänapäeva muusikavõimalusi kasutades – ja tulemuseks on nauditav uuslooming, mille kaudu jõuab noorteni ka algne rahvapärand.

Indrek Saar leidis, et koostöö maailma eri osades elavate eestlaste vahel on väga oluline ja kutsus kuulajaid kaasa mõtlema, kuidas paremini korraldada Eesti loomemajanduse eksporti mujale maailma. On ju tore tuua külakostiks ookeani taha ERSO orkestrit või meeskoori, kuid selline kultuurieksport ei ole mitte odav. Kui sama raha panna kommertspotentsiaaliga asjadesse, tuues siia kunsti, muusikat, disaini, millel on äripotentsiaali, võiksid need ühel päeval hakata end ära tasuma. Loomeinimesed ise on nendest võimalustest väga huvitatud, kinnitas minister. Kultuuriekspordi teadlikumaks korralduseks loodi kultuuriministeeriumi juurde uus ametikoht, kus 1. Jaanuarist 2018 tööd alustav Maimu Sibrits hakkab tegelema just Eesti loomemajanduse tutvustamisega väljaspoole.

Kohtumise lõpetas kultuuriminister positiivse noodiga, andes teada, et hoolimata sellest, et rahvaarv kahaneb, tõusevad kultuuritarbimise näitajad Eestis igal alal – nii toimub veidi üle miljonilise rahvaarvuga riigis aastas 1 miljon teatrikülastust, üle 3 miljoni kontserdikülastuse; 3,5 muuseumikülastust, jne Aina rohkem inimesi osaleb rahvatantsus, laulukoorides ja näiteringides.

Kultuuriminister Indrek Saar viibib New Yorgis töövisiidil kuni nädala lõpuni. Visiidil külastab minister nüüdiskunsti festivali Performa biennaali, mille põhiprogrammi fookusriik on esmakordselt Eesti.

Performa põhiprogrammis osalevad esmakordselt ka Eesti kunstnikud ning “Eesti avatud paviljoni” programmi keskmes on Flo Kasearu, Anu Vahtra ja Kris Lemsalu uudisteosed, mis on loodud spetsiaalselt biennaali jaoks. New Yorgis käis ka Eesti rahvustelevisiooni võttegrupp ning Flo Kasearu NY Eesti Majas toimunud perfomance’ist saab aimu ETV eetris 7. novembril olnud saatest Pealtnägija”, kus sees Eesti Maja käsitlev lõik: http://bit.ly/2yMOdPK

Kultuuriminister Indrek Saare kinnitusel on eesti kunstnike osalus Performal Eesti jaoks suur saavutus. „Tunnustan meie kunstnikke ja korraldajaid, kelle töö ja pühendumus ei ole jäänud tähelepanuta ning kelle pingutused on tõstnud Eesti maineka festivali põhiprogrammi fookusriigiks. Väikesest kultuuriruumist tulles on ka kõige andekamatel üksi väga raske läbi murda, Eesti avatud paviljoniga tõestavad meie kunstiinimesed, et koostöö on igal juhul edu võti,“ sõnas Saar.

Kärt Ulman