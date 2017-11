USA valgusajakirjas avaldati intervjuu maailmas läbi löönud Eesti kunstniku Mery Crystal Ra-ga

ZIZZLING SNOW New Media by Mery Crystal Ra

Kunstnik Mery Crystal Ra (Meeli Kõiva) on andnud intervjuu valgusajakirjale Enlightenment (USA). Intervjuu ilmus ajakirja oktoobrinumbris neljal leheküljel.

Intervjuus avab Mery Crystal Ra oma loomepõhimõtteid, muuhulgas rõhutab kunstniku käekirja olulisust ja räägib ka oma edasistest plaanidest. Mery Crystal Ra ütleb muu hulgas: „Minu jaoks on kunst spirituaalne kogemus, ekstaasi vorm. See on meditatsioon, mis toodab füüsilist kunsti“.

Pärast läbilööki maailmas ja ülemaailmseid valgusalaseid konkursivõite, valiti Mery Crystal Ra UNESCO valgusaasta lõpuüritusel Meridas (Mehhiko) 2016. aastal väljavalitud kolme kunstniku hulka, kes kutsuti ettekandega plenaaristungile, Nobeli preemia laureaatidega samasse paneeli. Mery Crystal Ra esines samal lõpuüritusel ka rahvusvahelist edu saavutanud interaktiivse isiknäitusega.

Los Angelese filmimees ja kunstiteadlane Eric Saarinen, kes on kuulsa arhitekti Elias Saarineni pojapoeg, on kunstniku kohta öelnud: „Mery Crystal Ra mõistab inimese hinge ja teab kuidas kommunikeeruda inimestega nende olemuse tasandil. Ta kasutab valgust, heli ja värvi et inspireerida meid kõiki. Tema kunst, kus puudub kurjus, aitab saada paremaks inimeseks, aitab kasvada meil kõrgeks ja kõrgustesse. Ta on väga loov, ta kasutab moodsaid tehnoloogiaid, et aidata jutustada lugusid emotsionaalsel tasandil. Tema ongi kauaoodatud Valgusprintsess“.

Ameerika New Yorgi maailmakuulus tippgalerist Rosemarie Montague-Tiesler ütles, et „Meeli Koiva alias Mery Crystal Ra on üks kunstnikest, keda eksponeerisime meie Soho kunstigaleriis New Yorgis 90-ndatel. Ta on meie aja üks andekamaid ja rahvusvaheliselt tuntumaid kunstnikke."

Meeli Kõiva, kunstnikunimega Mery Crystal Ra, on rahvusvaheliselt tunnustatud innovaator ja pioneer klaasi, valguskunsti ja multimeedia kunsti maailmas, Ta on üks 2013 ja 2014 üleeuroopalise konkursi Light In the City võitjatest. Tema teoseid on korduvalt valitud ülemaailmsel konkursil CODA USA ajakirjas maailma tipp 25 avaldatud kunstitööde hulka. 2015 oli tema videoteos ülemaailmse CODA kunstiteostest tehtud videofilmide konkursil publiku auhinna võitja. 2016 aastal valiti tema valgusteos maailma TOP 25 parima valgusteose hulka CODA ajakirja konkursil.

Kunstnik Meeli Kõiva Euroopa Parlamendi peahoonesse Brüsselis loodud klaasvalgusskulptuur Reactive River valiti CODA ajakirja 2016 aasta esimeses numbris maailma 25 olulisima valgusteose hulka.

Ta on loonud teoseid Glaston Corporation peahoonele. Meeli Kõiva kui kunstimaailma visionäär on oodatud esineja rahvusvahelistel konverentsidel, seminaridel ja ülikoolide loengutes üle maailma. Ta on esinenud näiteks maailma juhtival klaasikonverentsil Glass Performance Days, Soome suurimal äri-ja integratsioonikonverentsil Twinkle, Light In the City konverentsdel Euroopas, Eesti 100 Lääneranniku päevade konverentsil Los Angeleses 2017 ja paljudel teistel konverentsidel.

Kunstnik Mery Crystal Ra kolm klaasiteemalist lühifilmi valiti Toronto filmifestivali EST DOCS programmi.

Lühifilm Parasite Beach räägib Eesti Kaevandusmuuseumi kaevanduskäiku loodud klaasi-valgus-multimeedia meditatiivsest projektist. Eelmisel aastal kaevandusmuuseumis eksponeeritud näitus valiti Eesti Kultuurikoja aasta kultuuriteo konkursil viie silmapaistvama kultuuriteo hulka.

Lühifilmis Golden Gate Meets Golden Gateway eksponeerib Mery Crystal Ra Eestisse, Mäetagusele loodud monumentaalset teost, mis koosneb akrüülmaalide põhjal loodud 3 meetristest klaasmaalidest, klaaspõranda alusest põlevkivi-valgus-klaasskulptuurist ja integreeritud videoteostest, klaas-valgus videoskulptuurist klaasseintele. Mäetagusele loodud Golden Gate Meets Golden Gateway valiti USA CODA ajakirja poolt maailma 25 tippteose hulka ja avaldati 2016 .a. septembrinumbris rubriigis „Tehnoloogia pluss kunst“.

Lühifilm Light For Peace räägib kunstniku isiknäitusest Mehhikos, Meridas 2016. aastal.

Hetkel on kõik kolm Mery Crystal Ra lühifilmi ka EST DOCS YouTube lehel 17 seas vaadatavad.

Filmifestival EST DOCS toimub Torontos 3.-7. novembrini.

Raivo Lott

Tallinna Linna meediaagentuuri Raepress toimetaja

http://merycrystalra.com