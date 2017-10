Kultuurfondi eeloleva aasta sündmused

Eelmises lehenumbris andis Kultuurfond ülevaate oma eelmise aasta tegevusest.

Aga mis on uuel aastal plaanis? Meie eesmärk on pakkuda oma liikmetele ning eesti kultuuri sõpradele aasta, mis on täis põnevaid sündmusi ja kultuurinaudinguid. Loodame teha ka suuremat koostööd teiste lähedal asuvate eesti kultuurikeskustega, eriti Washington D.C.-ga.

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks teevad eestlased ning eesti organisatsioonid üle maailma toredaid kingitusi oma kodumaale. Lähemalt saab nendest lugeda kodulehel www.ev100.ee. Ka Kultuurfond peab Eestit suurejooneliselt meeles. Meie kingituseks on terve nädal täis kultuuri ja pidu. Nimelt märtsi lõpus algavate Kultuuripäevade peakorraldaja Kadri Napritsoni sõnul keskendutakse seekord etnoteemadele. Nagu eelmistelgi aastatel on Kadri juhtimisel oodata meeldejäävat ja põnevat programmi, mis viib eesti kultuuri väljapoole ka meie eestlaste kogukonda. Täpsemast kavast on veel vara rääkida, aga etnokultuuri esindajad viivad meid kõiki mõneks päevaks meie juurte juurde tagasi.

Sama nädala laupäeval ootame kõiki kultuuripäevade külastajaid ja teisi sõpru suurejoonelisele EV100 Galale Central Park’i juures asuvasse Essex Hotel’i. Gala peakorraldaja Karin Ashford kirjeldab seda sündmust kui meie kõikide, oma rahva ja kodumaa sünnipäevapidu. Sõnumiks on “Südames ma jään” – hoolimata sellest, kus me parasjagu oleme, on me süda siiski Eestis.

Sünnipäevanädal lõpeb pühapäeval, 1. aprillil täiesti erakordse sündmusega kohalikus eesti koorilaulu kultuuris. Kohale saabuvad Eesti koorid üle terve maailma, et esitada Eesti koorilauluisa Rudolf Tobiase ning tema tütre Helen Tobias-Duesbergi muusikat Lincoln Center’i Alice Tully Hall’is. Ka meie oma New Yorgi Eesti Segakoor ja Baltimore laulukoor ühinevad, et Maaja Roosi juhtimisel üheskoos pühalik koorimuusika taevani kõlama panna. Ka nooremad laululapsed “Laulurõõmust”, kellele Kultuurfondi liikmed on aasta vältel kaasa elanud, laulavad Helen Duesbergi saatele tehtud rahvalaule.

See on väike pilguheit saabuvale sünnipäevanädalale 2018. aasta märtsis-aprillis. Täpsem info saabub lähitulevikus, aga kindlasti on tegemist peoga meie südames ja hinges, millest keegi ei tohiks kõrvale jääda.

Eelmisel aastal sai meie armas lastekoor oma hoo sisse ning jätkab Kultuurfondi all tegutsedes rõõmsat laulmist. Hoidke pilk peal - “Laulurõõmu” lapsed laulavad nii ühiselt suuremas või väiksemas koosseisus erinevatel Idaranniku üritustel. Nii võib neid kohata nii New Yorgis, Lakewoodis ja Washingtonis.

Tulemas on kindlasti veel üritusi – näiteks käimas on ideede kogumine üheks vahvaks ürituseks järgmise aasta sügisel, mis haaraks kaasa nii lapsi kui täiskasvanuid. Toimuvad üritused ja info postitatakse üles fondi kodulehele: www.estonianculture.org, kus saab ka end meilinglisti lisada, et info jõuaks otse kõikide postkasti. Kutsume ka kõiki oma liikmeks astuma.

Eelmisel aastal sai lahkete annetajate toel korraldatud palju üritusi. Sellegipoolest on kontsertide, etenduste jt sündmuste teostamine seotud väga suurte kuludega (eriti, kui on tegemist tuntud esinejatega Eestist) ning paratamatult tuleb korraldajatel kirjutada palju rahataotlusprojekte nii Eesti kui ka kohalikele fondidele. Kunagi ei tea ette, kas projektitaotlus saab ka positiivse vastuse. Meie fondi majanduslik seis aga ei luba hetkel ainult oma jõududega hakkama saada.

Selleks, et pakkuda võimalikult kvaliteetseid kultuurisündmusi, aidata teiste organisatsioonide korraldatud üritusi ning toetada noorte kunstnike ja teadlaste tegevust, vajame teie kõikide lahket abi. Võtame vastu tulumaksuvabu annetusi nii tseki kui PayPal’i teel. Tsekiga annetused (Foundation for Estonian Arts and Letters) palume saata aadressil Ines K. Horton, 235 East 62nd Street, Apt 2F, New York, NY 10065.

Kohtumiseni Kultuurfondi üritustel!

Merike Barborak