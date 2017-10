NO99 sai teatrimaailma Oscari

Esmaspäevases Postimehes kirjutas teatriekspert Jaak Allik, et Venemaal koduaresti mõistetud teatrilooja Kirill Serebrennikovi tööd tunnustas Euroopa Liit uue teatrireaalsuse preemiaga, mis on Alliku hinnangul Euroopa kõige prestiižikam teatriauhind. Eile selgus, et Europe Prize New Theatrical Realitiese nimelise preemia saab teater NO99.

Uue teatrireaaluse preemia, mida on nimetatud ka teatrimaailma Oscariks, pole teatrijuhtidele Ene-Liis Semperile ja Tiit Ojasoole, vaid kogu NO99 teatrile.

Euroopa teatri preemie on ainuke teatriauhind, mille fookuses on kogu Euroopa nüüdisaegne teater ühtse tervikuna. Auhinnal, mida toetab Euroopa Komisjon, on kaks kategooriat: elutööpreemia ja uus teatrireaalsus. Viimane, mille selleaastane laureaat on NO99, tunnustab loojaid ja truppe, kes on oma pikaajalise tegevusega Euroopa nüüdisaegset teatrikeelt enim arendanud ja mõjutanud. NO99 on ühes reas selliste nimedega nagu näiteks Thomas Ostermeier, Romeo Castellucci, Kristian Smeds, Katie Mitchell, Rimini Protokoll, Krzysztof Warlikowski, Christoph Marthaler, jpt.

Euroopa teatri preemia žüriisse kuuluvad parimad teatrieksperdid üle terve kontinendi, Prantsusmaast Venemaani, Rootsist Kreekani, mistõttu võib preemia kohta õigusega öelda, et see on esinduslik.

Ametlikku preemiasõnastust teater NO99 kohta pole küll veel kõlanud, aga kuuldavasti on hinnatud poeetilist ja ühiskonnatundlikku kujundiväljendusoskust ning lavaenergia kvaliteeti.

Preemia antakse üle 17. detsembril Roomas, kus teater NO99 mängib lavastust «NO43 Kõnts».