"November" tekitas Tribeca filmifestivalil suurt huvi. Filmi operaator Mart Taniel võitis parima kaameratöö auhinna!

Üks peaosatäitja Rea Lest (vasakult), produtsent Katrin Kissa, rezhissöör Rainer Sarnet ja teine peaosatäitja Jörgen Liik Tribeca filmifestivali auhinnatseremoonial.

"November" linastus New Yorgis mainekal Tribeca filmifestivalil esmaspäeval, 24. aprillil. Kuid juba enne filmi ametlikku rahvusvahelist esilinastust, viis minutit pärast pressiseanssi, teatas filmilevitaja Oscilloscope Laboratories, et soovib seda PõhjaAmeerika kinodes näidata.

"Nad võtsid minuga ühendust juba kuu enne festivali, aga ma tahtsin, et nad vaataksid filmi kinolinalt, mitte arvutiekraanilt," meenutab "Novembri" produtsent Katrin Kissa. "Levifirma ütles, et see film esindab kõike, mida nad linateoses otsivad, ja et see on üks kõige unikaalsemaid ja hämmastavamaid filme, mida nad on üle hulga aja näinud."

Andrus Kivirähki “Rehepapi” alusel tehtud fantaasiafilm “November” tekitas New Yorgis suurt huvi. "See on ju kapitalism, mitte eestlaste eneseiroonia, öeldi Ameerikas. Ahnusele rajatud ühiskond on seal väga tuttav teema," kinnitab Tribeca festivalilt naasnud rezhissöör Rainer Sarnet.

"Eesti vastuvõtus oli valdav võrdlus raamatu ja filmi vahel. Paljud asjad on Eestis enesestmõistetavad – teema, tegelased jne. Võib-olla selle filmi tervik avanebki paremini võõrale silmale," kõrvutab Sarnet kodumaiseid ja ookeanitaguseid reaktsioone.

Filmi "November" operaator Mart Taniel pälvis Tribeca filmifestivalil parima kaameratöö auhinna rahvusvaheliste ehk mitte-USA filmide alajaotuses.

Operaator Mart Taniel “Novembri” võtetel.

"Meile avaldas iseäranis tugevat muljet äsja nähtud filmide operaatoritöö kõrge tase, mis oli väga erineva stiili ja nõudmistega. Üks film oli iseäranis hulljulge ning näitas pildikeele võrratut valdamist," seisis žürii saatetekstis.

"Rainer Sarneti päevad olid tihedalt täis intervjuusid ja kohtumisi vaatajatega," ütleb produtsent Katrin Kissa. "Tribeca oli "Novembri" maailmaesilinastuseks ideaalne koht, sest nüüd kirjutatakse ja räägitakse sellest palju ja on teisigi festivale, kes tahavad seda oma programmidesse."

Lavastaja Sarnet suhtub kiiduavaldustesse ettevaatusega: "Olin esimest korda Ameerikas ja see üliavatus ja ülivõrdelisus oli mulle üllatav, kuigi olin sellest kuulnud. Nii et positiivne tagasiside võis tuleneda ameerikalikust käitumisviisist, räägib minus umbusklik, negatiivne eestlane." Kõige eredamalt jäi talle meelde ajakirja Rolling Stone arvustus tükis fraasiga "Beautiful and weird as fuck". Kui üritada seda eesti keelde tõlkida, võiks see kõlada: "Neetult ilus ja imelik."

"Imetleti sedagi, et meil polegi justkui mingeid reegleid," märgib Sarnet. "Me ise ei oska nii vaadata, et sama puutumatu nagu meie loodus on ka meie vaimne ruum. Meie kultuuris polegi suuri, määravaid reegleid. Nii meeldis filmiski mõnele rohkem algus ja kratid ning ei meeldinud loo aeglane kulg. Teine oli aga rahul lõpuga ja sellega, et võid minna iga kaadriga sügavamale ja sügavamale."

Filmi linastusõigused omandanud Oscilloscope Laboratoriesi presidendi Dan Bergeri sõnul on "November" viimase aja üks suurepärasemaid filme.

USA kinodesse jõuab film käesoleva aasta lõpul.

VES / Õhtuleht