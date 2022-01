“Singing Revolution: the Musical” jõuab lavale!

Foto: Jenny Graham

Eesti Laulvast revolutsioonist inspireeritud muusikal jõuab 15. jaanuaril 2022 Los Angeles’es, Californias, Broadwater’i teatri lavale.



2021. a. novembris said kõik eestlased kergemalt hingata, sest Eesti vabaduses elatud päevade arv sai lõpuks suuremaks kui riigi okupatsioonide all elatud päevade arv.

On sümboolne, et seda tähtpäeva tähistab taas laulev revolutsioon, sedakorda küll 15. jaanuaril lavale jõudev muusikal, mis on inspireeritud eestlaste vabadusvõitlusest oma riigi taastamise eest.

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ) on uhkusega toetanud projekti “Singing Revolution: The Musical”, mis 15. jaanuaril alustab oma kuu aja pikkust lavaelu Broadwater’i teatri pealaval Los Angeles’es, Californias.

Lavastuse eesmärk on tutvustada Ameerika teatripublikule Eestit kui väikest, kuid võimast riiki, mille rahvas pühendumuse ja järjekindlusega rahumeelselt võitles oma maa võõrvõimudest vabastamise eest.



“Singing Revolution: The Musical” (autorid Tony Spinosa ja James Bearhart) viib vaatajad neljakümneaastasele rännakule, jutustades loo armunud paarist (tegelased Taavi Tamm and Sofia Solokov) ajaloolisel taustal, mis on inspireeritud tõelistest sündmustest Eesti laulva rahumeelse ülestõusu ajal Nõukogude Liidu vastu.



“Laulvaks revolutsiooniks” nimetatakse rahumeelset liikumist kolmes Balti riigis , mis viis 1991. a. Eesti, Läti ja Leedu iseseisvuse taastamiseni Nõukogude Liidu alt. Juba 1987. a. algasid mitmed massilised meeleavaldused, sealhulgas spontaansed laulupeod, kus paljud laulud olid Nõukogude okupatsiooni ajal keelatud.

Muusikal sisaldab mitmeid olulisi momente sellest ajast, näiteks Balti Ketti (419.7 miili pikkune inimkett 2 miljonist inimesest läbi kolme Balti riigi).



Muusikalis armub eesti tudeng Taavi Tamm, kellest hiljem saab vastupanuliikumise juht (James Everts) nõukogude ohvitseri tütresse Sofiasse ((Bella Hicks).

Ka Taavi õpetaja Leena (Krista Feallock) ja tema vene kolleeg Viktor (Lucas Alifano) tunnevad teineteise vastu tõmmet.

Michael Scott Harris mängib Sofia isa, nõukogude komandöri Nikolai Solokovi. Renée Wylder ja Adam Wylie kehastavad Taavi vanemaid. Osalevad ka Anthony Marciona, Peter Van Norden jt.



“Singing Revolution: The Musical” on loodud Ameerika publikule, näidates, kuidas “üks hääl võib muuta maailma”.

Europopi stiilis muusika, Spinosa and Bearhart’i tekstid ja elav orkester peaksid meeldima kõigile, kes armastavad popmuusikat ja Eurovisiooni lauluvõistlust.

Muusikal mängib Broadwater’i teatri laval 15. jaanuarist kuni 20. veebruarini 2022.



“Meie jaoks on see väga oluline teatri- ja muusikasündmus, mis tutvustab eesti vaprat rahvast Ameerika publikule uuest küljest,” ütles ERKÜ esimees Marju Rink-Abel. ERKÜ, 501c3 mittetulunduslik organisatsioon, on eestlaste valitav keskorganisatsioon USAs, mille missioon on edendada ja säilitada eesti kultuuri ja pärimust ja seista Ameerika eestlaste huvide eest.



ERKÜ tunnustab Laulva revolutsiooni muusikali meeskonda julguse eest tuua oma loominguline nägemus publikuni praegustel keerulistel aegadel ning ERKÜl on hea meel, et publikul, lastest kuni täiskasvanuteni on nüüd võimalus sügavamalt tundma õppida meie väikest Eesti Vabariiki ning selle ajalugu.



Leelo Linask,

Eesti Rahvuskomitee

Ühendriikides, tegevjuht

For more information: www.singingrevolutionthemusical.com, www.lucypr.com/theater/singing-revolution/

For more information about Estonia: www.visitestonia.com

For more information about EANC: www.estosite.org , email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.