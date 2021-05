Bass Ain Anger astub Metropolitan Opera lavale

Tänavu Eesti Kultuurkapitali helikunsti valdkonna peapreemia pälvinud bass Ain Anger esineb sügisest ka New Yorgi Metropolitan Opera laval, lauldes Pemini rolli “Boris Godunovis” ja Greminit ooperis “Jevgeni Onegin”.



Eelmise aasta juunis sai ta esimese eestlasena kammersänger’i tiitli, mis on ooperilaulja kõrgeim tunnustus Saksamaal ja Austrias.

Teda peetakse üheks nüüdisaja parimaks Richard Wagneri bassiks. Anger on laulnud 31 riigis ja kõikides maailma suurimates ooperiteatrites.



Ain Anger kinnitas intervjuus rahvusringhäälingule, et kuigi ühelt poolt on koroonaviiruse tõttu maailmas praegu hirmus aeg, siis tema jaoks on see olnud nagu õnnistus.

"Ometi on aeg maha võetud ja saab mõelda mõtteid, suusatada, käia metsas ja mere ääres," tõdes ta ja lisas, et tavaliselt jookseb ta lennujaamast kontserdisaali ja sealt edasi hotelli. "Seda on viimastel aastatel isegi liiga palju olnud."



"Esialgu vaevas küll kurbuse tunne, et kuidas ma siis ei laula, midagi on ju puudu, aga siis leiad need teised asjad, mis on ka elus tähtsad," tõdes ta ja lisas, et kuigi talle noorena muusika väga meeldis, siis ei osanud ta eales unistada, et muusikast võiks saada tema elukutse.



Angeri kaks lemmikut ooperimaja maailmas on Estonia ja Viini ooperimajad.

"Need on kaks absoluutset äärmust, üks on selline muusikahäll, kus isegi iga lavamees oskab laulda, aga teisel pool on Estonia teater, kus ma olen kasvanud ja mis jääb väga-väga südamesse ja tähtsale kohale."



Viinis pälvitud kammersänger’i tiitlit hindab Saaremalt pärit Anger väga kõrgelt. “Seda tiitlit ei antagi ju ühe asja eest: need on rollid, mida Viini riigiooperis tegin.

Pead laulma ennast viinlaste südamesse, et selline ettepanek tuleks.Seda ei tee ooperi direktor, vaid suur ooperisõprade ring.

Loomulikult on kammersänger väga suur tunnustus ja positiivne tagasiside. See annab jõudu ja sunnib ehk isegi rohkem pingutama.”



“Ükski autasu ega kiitus pole minu eesmärk olnud, laulan seesmise vajaduse pärast,” ütleb Anger. “Kunagi tulin maapoisina Tallinnasse, teised olid juba valmis lauljad, tundsid kõiki inimesi, teadsid, kuidas peab.

Mina ei teadnud mitte midagi. Pidin kümme korda rohkem tööd tegema, et seda omandada. Kus tuleb see piir ette, kus enam arengut ei toimu? Tahan uskuda, et seda piiri pole olemas.”



Suvel on Ain Angeril Bayeri riigiooperis Richard Wagneri „Reini kullas” Fafneri ja „Lendavas Hollandlases” Dalandi roll.



Sügisel teeb Anger debüüdi New Yorgi Metropolitan Operas, astudes 28. septembrist kuni 17. oktoobrini üles Pimeni osas Mussorgski “Boris Godunovis” ja hooaja lõpul, kevadel 25. märtsist kuni 14. aprillini etenduvas Tšaikovski ooperis “Jevgeni Onegin” vürst Gremini rollis.



New Yorgis (nt Carnegie Hall’is) on Anger esinenud korduvalt, Metis laulab ta nüüd esmakordselt.

Ettepanekuid on talle tehtud ka varem, kuid ta pole tahtnud vastu võtta rolle, kus ta ennast tõeliselt näidata ei saa.



Rääkides konkreetsetest Metropolitanis lauldavatest rollidest, ütles Anger intervjuus Eesti Päevalehele, et tema suur eelis eestlasena on tajuda nii lääne kui ka slaavi kultuuri ja mõttelaadi.



“Tihti näen seda olukordades, kus tuleb tõlkida mitte vene keelt, vaid mõtteviisi. Venelasi ei võeta lääne kultuuriruumi osaks, sest nad ei omanda teatud reegleid. Eestis üles kasvades on vene hinge tajumine lihtsam”, seletas Anger.



VES/meedia

Ain Anger



Sündinud 17. juunil 1971 Kihelkonnas, Saaremaal



1993–2001 töötas Estonias, algul koorilauljana, 1996. aastast solistina

2002–2004 Leipzigi ooperi solist

2004–2010 Viini riigiooperi solist

2010. aastast vabakutseline ooperilaulja, kes on nõutud esineja kõigil maailma suurematel ooperilavadel



Anger on esinenud 31 riigis ja laulnud peaaegu sajas rollis. Guardian on teda nimetanud üheks meie aja suurimaks Wagneri bassiks.

Eelmise aasta juunis pälvis Ain Anger esimese eestlasena Austrias kammersänger'i (kammerlaulja) tiitli.