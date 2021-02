Louis Kahn 120 – tähistatakse nii Kuressaares kui New Yorgis

Foto: Toomas Männaste / louiskahn.org

Louis Kahni sünnist möödus eelmisel nädalal 120 aastat. Õigustatult paigutatakse tema nimi maailma kümne olulisima arhitekti hulka.



Ümmargust sünniaastapäeva tähistatakse nii Kahni sünnisaarel Saaremaal kui kõikjal, kus tema loomingulisi jälgi ja mõjutusi kohtab.

Sündmused tipnevad samaaegselt Kuressaares ja New Yorgis tänavu oktoobris.



Louis Isadore Kahn sündis 20. veebruaril 1901 Kuressaares.

Kuigi ta oli kõigest viie aastane, kui ta koos oma perega USA-sse läks, siis varajane lapsepõlv avaldas talle arhitektiks kujunemisel sügavat mõju.

Kahn ja tema lähedased mainivad ta loomingulise impulsi allikatena Kuressaare piiskopilinnust, põhjamaist valgust ja materjalitunnetust, millele tavatses Kahn kvintessentsina lisada, et tema soontes voolab vähemalt veerand "head Eesti verd".



Oma sünnikohana nimetas Kahn alati Eestit, mida ta külastas uuesti 1928. aastal oma Euroopa ringreisil olles.

Siiski ei piirdu Kahni seos Eestiga üksnes sellega, vaid omandab erilise tähenduse viljaka koostöö näol teise kaasmaalase, insener August Komendandiga.

Charles E. Dagit, kes on peatselt eesti keeles ilmuva raamatu „Louis I Kahn. Meenutades suurvaimu ja tema kaasteelisi“ autor, nimetab kõhklemata, et tegemist on 20. sajandi teise poole arhitektuuriloo kõige helgemate peadega.



Louis Kahni on sünnimaal avastatud sammhaaval.

Esimesed Louis Kahni päevad toimusid Saaremaal Eesti Arhitektide Liidu eestvedamisel 2006. aastal.

Tänavu oktoobris oodatakse Kuressaarde Kahni lähedasi ja huvilisi, et suurmeest meenutada.



Samal ajal toimuva New Yorgi arhitektuurifestivali Archtober raames esineb Franklin D. Roosevelti Nelja Vabaduse pargis Saaremaa kultuurisaadikuna Maria Faust ja Skandinaavia majas on eksponeeritud Eesti nüüdisaegne arhitektuur.

Kavas on ehitada kahe sündmuse vahele elav sild, et sümboolselt ühendada Louis Kahni maise teekonna mõlemad otsad.

Kui 1974. aastal Kahn südamerabanduse tõttu New Yorgis kokku varises, siis leiti tema põuetaskust Nelja Vabaduse pargi visandid ja joonised. Pargi projekt realiseerus alles 2012. aastal.



20. veebruaril võõrustas New Yorgi Skandinaavia maja Eesti konsulaadi kutsel vestlusringi Harriet Pattisoni raamatu "Our Days Are Like Full Years: A Memoir with Letters from Louis Kahn" ainetel.

Vestluses osalesid Louis Kahni poeg Nathaniel, tema ema ja raamatu autor Harriet Pattison ning William Whitaker, Pennsylvania ülikooli arhitektuuriarhiivi juhataja.



Saaremaa vald on koostöös Louis Kahni Eesti SA-ga esitanud Riigikogu kultuurikomisjonile ettepaneku lisada tähtsate kultuuriehitiste nimekirja Louis Kahni keskuse rajamise Kuressaarde.

Kahni 120. sünniaasta puhul on kavas aasta lõpus välja kuulutada rahvusvaheline arhitektuurikonkurss.



