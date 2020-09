“TENET” – Eestis filmitud superfilm

Renee Meriste

“Teneti” võtted toimusid eelmisel suvel mitmel pool Tallinnas, suur osa filmiti Lasnamäel Laagna teel. Foto: imdb.com

Los Angeleses elav Renee Meriste käis osaliselt Tallinnas filmitud Hollywoodi superpõnevikku “Tenet” vaatamas Eestis ning jagab oma muljeid.

Christopher Nolani “Tenet” esilinastus seekord augusti lõpus esimesena Euroopas, USAs linastub film teatud kinodes septembri esimesel nädalal.



“Tenet”on väga hea ja samas keerukas põnevusfilm.

Juba esimestest sekunditest haarab linateos vaataja kaasa ja teeb seda kaks ja pool tundi järjest.

Ajas rändamine, maski kandmine ja Eestis toimunud filmimine teeb linateose eriti nauditavaks 2020. aasta kaunil sügisesel Maarjamaal.



Filmi efektid ja kujundlikkus tõstavad tõeliselt pinget kogu filmi vältel.

Vaataja tunneb, kuidas ja mida peategelased erinevates situatsioonides tunnevad.

Nolani film annab kõneka kombinatsiooni ilust, ohust ning 2019–2020 maailma võimalustest, kus ja kuidas filmida ning milline tehnoloogia on inimkonnal juba olemas pildi edastamiseks.

Näitlejad on fenomenaalsed ja lugu edastati ikkagi isegi ajarännaku segase kontseptsiooni abil.

Aeg ja ruum



Ajas rändamine nii minevikku kui ka tulevikku ja seal tehtavad muutused on paljudele inimestele unistus ning nautida seda ”Tenetis” viib ikka ju mõtted ka tänasesse mitte filmimaailma.

Mõeldes sellele, on ju praegu selline aeg, kus palju vanu mõtteid, tegusid ja dogmasid on muutumas ehk tegelikult me ju elame minevikku ja tulevikku muutvas maailmas.



Kinnistunud ideid, riike, mis veel 30 aastat tagasi olid, ei ole täna enam olemas.

Uus põlvkond kirjutab oma ajaloo, millest jäävad maha teistsugused jäljed, mis omakorda tulevasele põlvkonnale annavad võimaluse näha 30 aastat tagasi olnut läbi tänase põlvkonna vaatenurga ning seetõttu mõjutavad need tulevase põlvkonna olemist.

Ehk muutes ajaloo lugu täna, mõjutame me otseselt tulevaste põlvkondade arusaamu elust. “Teneti” ajaränne on juba meie igapäeva osa.

Eestist filmis



Olles Eestis sündinud ja kasvanud, on väga hea tunne näha erinevaid Tallinna vaateid ja nautida seal-ma-olen-olnud-momenti.

Samas ka meie, kes me ei ole otseselt seotud filmis kasutatavate asukohtadega ning pole korraldanud üritust või esinenud näiteks linnahalli laval, nagu meie vanemad, oleme absoluutses vaimustuses filmist.

Ning teades, et paljud asukohad filmis on Eestist, annab film meie emotsioone edasi sadadele Ameerika teismelistele – nad aduvad, kui hea film on “Tenet” ning et paljud osad selles on filmitud Eestis.

Mis edasi?



Minu lemmikuks inspireerivaks ja edasiviivaks jõuks elus on küsimus: „Mis edasi?”

Ärgates selle mõttega igal hommikul, ei ole kunagi liigset stressi ning on tahe midagi ette võtta ja korda saata.

“Tenet” on suurepärane võimalus turundada Eestit.

Loodan, et paljud inimesed, sealhulgas poliitikud ja ärimehed ning eriti noored suunamudijad (influencers) teevad palju huvitavaid pilte, klippe ja jutte Eestist ja “Teneti” seostest meie maaga.

Et Eesti turismiarendajad ja reisibürood kasutavad filmi ja Eesti seost.

Näiteks saab ju Tallinnasse reisides nautida vanalinna ehk minevikku ja City life'i ning e-teenuseid ehk tulevikku ning sellised näiteid on üle Eesti.



Eesti näitas enda tööga ja koostööga, et siin saab filmida maailma suurimaid filme ning me saame väga hästi hakkama ka kõige keerulisemate ülesannetega.

Loodan, et see toob uusi tele- ja filmiproduktsioone Eestisse ning “Tenet” on selle teekonna algus.



Rännakud “Teneti” radadel Eestis on alles ees ja usun, et 28. veebruari ööl 2021 rõkkab kogu Eesti rõõmust, sest paljud on ise osalenud ning teised teavad, et siin filmitud film ning Eesti on saanud Academy Awards’iga pärjatud.