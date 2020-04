Mart Sanderi film võitis New Yorgi filmifestivalil parima mängufilmi ja originaalmuusika kategoorias

Mart Sander näitlejana oma filmis.

Mart Sanderi film "Kõhedad muinaslood" (Eerie Fairy Tales), mis võitis New Yorgi filmifestivalil parima mängufilmi auhinna ja äramärkimise originaalmuusika kategoorias, on nüüdseks koos Sanderi teise filmiga – “Juhuslik nimetaja” – saanud 7 nominatsiooni Nizza filmifestivalil.



“Eks ma loomulikult midagi lootsin – iga filmitegija loodab alati...”, vastas muusik, kunstnik ja filmitegija Mart Sander Vaba Eesti Sõna küsimusele, kas ta oskas võitu oodata.



“Eelkõige olin valmis saama parima originaalmuusika preemiat – neid on mulle mõned juba antud. Canadian Cinematography Awards festivalilt, kus võitsin parima filmimuusika auhinna, tuligi kutse New Yorgi festivalile. Lisaks sain Londoni Filmifestivalilt parima originaalsüzhee (Best Story) võidu. Aga seda, et seekord tuleb Best Feature Film, ma eriti ei oodanud. Ehkki, New Yorgi festivali korraldaja isegi kirjutas meie filmi Facebooki lehele, et ta on selle filmi suur fänn ja valis selle isiklikult kavva.



Konkurentsist ma täpselt ei tea, aga tihe on see alati – filme tehakse ju tänapäeval äärmiselt palju; filmi tegemine on muutunud kättesaadavaks ja seetõttu on festivalid üle ujutatud kõikvõimalike kasvõi mobiiliga üles võetud "filmilaadsete toodetega".



Mart Sander on filmimaailmas suur isetegija ehk siis ta finantseerib oma filmide tegemist omast taskust. “Riiklikult ei ole kunagi ühtegi minu projekti toetatud ega ilmselt ka toetata. Ka tunnustusvõimalusi on Eestis vähe – aga näiteks Eesti Filmi- ja Teleauhindadel (EFTA) võitis minu ajalooline telesari "Litsid" ootamatult Aasta Parima Teleseriaali karika. Kinokülastajaid on ju Eestis ka vähe, seega ma ei usu, et ükski film piletitulust oma tootmiskulud tagasi teenib.

Jääbki üle ainult loota, et seda nähakse festivalidel. Leidsin omale ka USA levitusfirma (Meridian Releasings), kes üritab praegu seda filmi ka USAs ekraanile aidata. Kui väga hästi läheb ehk võtab Netflix selle kavva, “räägib Mart Sander ja pakub ka välja, et teda võib alati kutsuda oma filmi näitama.



Ka sel aastal kandideeris Mart Sander film Eesti Filmi- ja Teleauhindadel (EFTA) mitmele auhinnale, kuid nagu kõik suured ettevõtmised, on ka see gala lükatud edasi sügisesse.



“Tahtsin ka nüüd kevadel uue filmiga alustada, kuid sama olukord – peame ootama ja taevast paluma!” ütles Mart Sander tulevikuplaanidest rääkides.



Mart Sanderi rahvusvaheliselt tunnustatud lühifilmidest koosnev antoloogia “Eerie Fairy Tales” toob vaatajani kõhedaid lugusid minevikust ja tulevikust, armastusest ja hirmust, reaalsest ilmast ja teispoolsusest. Mängulises ja kaasamõtlemist pakkuvas fantaasiafilmis osaleb suur hulk eesti tippnäitlejaid.

Film sobib vaatamiseks kõigile, kes armastavad maagilist realismi ning naudivad nuputamist ja mõistatuste lahendamist.



