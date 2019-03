Eesti avas aukonsuli esinduse St. Petersburgis, Floridas

Vasakult: Välisministeeriumi konsulaarosakonna direktor Kersti Eesmaa, Eesti aukonsul St. Petersburgis Kaie Tiina Põhi Latterner, Eesti peakonsul New Yorgis Kairi Künka, pastor Priit Rebane. Foto: Eesti Välisministeerium

Reede, 22. veebruari õhtul taasavati piduliku tseremooniaga Eesti aukonsuli esindus St. Petersburgis, Floridas.

Esinduse avas välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektor Kersti Eesmaa, avatseremoonial osales peakonsul New Yorgis Kairi Künka. Eesti aukonsul St. Petersburgis on Kaie Tiina Põhi Latterner.

Kersti Eesmaa sõnul aitab esindus pakkuda konsulaartuge kohalikule eestlaskonnale ning arendada jõudsamalt ka Eesti-USA ärisuhteid piirkonnas.

„St. Petersburgi aukonsuli esindus on sel aastal juba teine, mille USAs avame – alles jaanuaris tegi uksed lahti esindus San Diegos. Aukonsulid on oma energia ja kontaktidega suureks abijõuks Eesti huvide esindamisel, eriti suurriigis nagu USA,“ ütles Eesmaa. „Meie aukonsulid ei tee olulist tööd mitte ainult konsulaarteenuste vallas, vaid on ka oluliseks lüliks Eesti ettevõtluse ja kultuuri tutvustamisel maailmas,“ lisas ta.

Kaie Tiina Põhi Latterner on USA väikeettevõtja ja Kesk-Florida Eesti Seltsi aktiivne liige. Aukonsulina on ta ametis 2018. aasta oktoobrist, võttes rolli üle eelkäijalt Lisa Ann Metsalt (Eesti aukonsul St. Petersburgis 2012-2017). Latterneri teenindada on Florida osariigi kümned maakonnad, sealhulgas Pinellas, Hillsborough ja Orange. Esindus asub aadressil North Redington Beach, FL 33708.

Eesti Vabariigil on Ameerika Ühendriikides 15 aukonsulit, kes mängivad olulist rolli Eesti huvide esindamisel riigis. Aukonsulite näol on tegemist asukohariigi lugupeetud ja kõrgel ühiskondlikul positsioonil olevate isikutega, kelle üheks funktsiooniks on konsulaarteenuste ja konsulaarabi osutamine Eesti kodanikele välismaal. Samuti aitavad aukonsulid kaasa majandus- ja kultuurisuhete edendamisel.

Lisainfo: Britta Tarvis,

välisministeeriumi avalike suhete osakond,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.