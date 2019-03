Neli kuud alguseni: ESTO 2019 jõuab üle Soome silla Eestiss

XII ülemaailmsed eestlaste kultuuripäevad ehk ESTO 2019 festival jõuab eeloleval suvel üle Soome silla Eestisse. EV100 juubeliprogrammi kuuluva festivali teema on “Meie tulevik” ning sündmuste fookuses on noored. Esinejate registreerimine on alanud ja passide soodusmüük kestab 28. veebruarini.

Esmakordselt ESTO-de ajaloos algab festival Soomest ning Helsingis toimuvaid avasündmusi korraldavad soome-eestlased. ESTO 2019 peakomitee esinaise Sirle Söödi sõnul on Soome ainuõige alguspunkt.

“Praegu on just Soomes eestlastel suurim kogukond, sest alaliselt elab riigis enam kui 60 000 eestlast. Seega tähendavad eestlust hoidvad kultuuripäevad jätkuvalt oma identiteedi teadvustamist ning pidevat arengut ja liikumist tuleviku suunas, rõhutades eestlust kui tervikut. Enam ei ole kodu- ja ulgueestlasi, oleme kõik eestlased, globaalsed eestlased,” rõhutas Sööt.

EV100 korraldustoimkonna juhi Jaanus Rohumaa sõnul on oluline, et riigi juubeliprogrammis on osa ka kaugel elavatel eestlastel. „2019. aastal toimuv ESTO annab suurepärase võimaluse EV100 pidustustes kaasa lüüa ning Eestit külastada. Eriti hea meel on aga selle üle, et tänavu on ESTO pühendatud lastele ja noortele, kes on samuti EV100 juubeliprogrammi fookuses,” märkis ta.

ESTO 2019 toimub 27. juunist 3. juulini järjest Helsingis, Tartus ja Tallinnas. ESTO passide soodusmüük kestab 28. veebruarini, üksikpiletid tulevad müüki vahetult enne festivali ainult vabade kohtade olemasolul. Festivali programmi leiab ESTO2019 kodulehelt estofestival.com.

Ülemaailmse Eestlaste Kesknõukogu (ÜEKN) esimees Aavo Reinfeldt kinnitas ESTO hoidmise vajadust ning järjepidevuse olulisust. „Uskumatult tähtis on, et ESTO pärandit käsitletakse austusega. See mängis üliolulist kultuurilist ja poliitilist rolli ning eestlased üle maailma peavad seda ajalugu mäletama,“ märkis Reinfeldt.

Kultuuriministeeriumi lõimumisvaldkonna rahvusvaheliste suhete juhi Anne-Ly Reimaa sõnul on alanud aasta märgilise tähtsusega. “ESTO toidab tänini maailma eri paigus elavate eestlaste identiteeti ning on oluline, et Eesti riik tunnustab ja toetab väliskogukondade püüdlusi hoida eesti keelt ja kultuuri,“ rõhutas Reimaa.

Esimene globaalne eestlaste kokkutulek, hilisema nimega ESTO, toimus Torontos aastal 1972 ning edaspidi on ESTO-d toimunud iga nelja aasta järel. Nõukogude Liidu poolt okupeeritud Eestist põgenenud eestlased kogunesid festivalinädalal, et rääkida maailmale Eestist, hoolitseda eesti keele ja kultuuri säilimise eest. ESTO eesmärk oli eesti kultuuri säilitamise kõrval alati ka poliitiliste sõnumite edastamine. ESTO programmis on jätkuvalt alles rahvuskongress, ball ning laulu- ja tantsupeod.

ESTO 2019 tänab toetajaid ja koostööpartnereid: EV100 ja Riigikantselei, AS Tallink Grupp, Estravel, Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium, Välisministeerium.

