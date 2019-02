Lähenevad Lääneranniku Eesti Päevad 2019 Portlandis

31. juuli - 4. august 2019, Portland, Oregon

Portlandi LEP 2019 korraldustoimkond on asunud hoogsalt tööle, et kokku panna meeldejäävat ning südamesse minevat festivali.

Soovime seda 66 aastast traditsiooni viia meie noorte ameerika-eestlaste generatsiooni südamesse. Plaanis on mitmeid uusi üritusi, mis peaksid huvi pakkuma igale eale. Soovime taas sütitada eestluse vaimu Lääneranniku eesti kogukondade seas, samuti meie eesti sõpruskonna hulgas!

LEP 2019 Lääneranniku Päevade asukohaks oleme valinud Portlandis Columbia jõe kõrval asuva Red Lion Hotel on the River. Hotell on sobilik perele, seal leiduvad nii ujumisbassein, spordi- ja puhkeruumid, kohvik, restoran, suveniiripood jne.

Red Lion Hotel on the River (503-283-4466) aktsepteerib nüüd LEP-i osavõtjate hotelliruumide reservatsioone. Vastavalt EOLL ja hotelli vahelisele lepingule on osalejatel võimalik saada tube soodushindadega. Reservatsiooni võite teha meie veebilehe kaudu, www.lep2019.com või telefoni kaudu. Reservatsiooni tegemisel palun näidake, et reservatsioon kuulub Estonian League grupihinna alla. Tubade maksumus on $179-$214/öö eest pluss teenustasu 15.3%.

LEP 2019 korraldustoimkond tervitab kõiki rahvatantsijaid, lauljaid, muusikuid ja ka teisi esinejaid ning kutsub osalema Lääneranniku Päevadel. Pakume esinemise võimalusi mitmetel üritustel, kaasa arvatud Rahvapidu, Laulu- ja Tantsupidu. Kui sa parajasti ei kuulu ühtegi tantsurühma või laulukoori, aga soovid esineda, leidub ikka võimalusi osalemiseks!

Rahvatantsurühmad, palun võtke ühendust:

Laulukoorid, palun võtke ühendust: